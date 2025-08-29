Френската и испанската инфлация остават под очакванията през август

Поскъпванията във Франция и Испания през август се оказаха малко по-ниски от прогнозите, показват предварителни данни, цитирани от ДПА. Това подсказва, че ръстът на цените в еврозоната едва ли ще се отклони значително от целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от два процента.

В Испания годишната инфлация, изчислена по хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е била 2,7 на сто, колкото и през юли, според националния статистически институт (INE). Очакванията на анализаторите бяха за ръст до 2,8 процента. На месечна база не е отчетена промяна, въпреки че пазарните прогнози сочеха леко повишение от 0,1 на сто. Данните показват, че инфлацията остава над целта на ЕЦБ, като влиянието на по-високите цени на горивата е било частично компенсирано от по-слабо поскъпване на храните и електроенергията.

Във Франция инфлацията се е забавила до 0,8 процента заради по-слаб ценови натиск в сектора на услугите. И за двете страни отчетените стойности са с 0,1 процентни пункта под средните прогнози на икономистите, анкетирани от Блумбърг.

Очакванията са Европейската централна банка да запази основния си лихвен процент на равнище от 2 процента и през септември. Инвеститорите вече не предвиждат по-нататъшно поевтиняване на заемите до края на годината.

По-късно днес се очакват данните за август и от Германия и Италия, а общите показатели за еврозоната ще бъдат публикувани във вторник.

Отделен доклад на френската статистическа служба (Insee) показва, че потребителските разходи през юли са намалели с 0,3 на сто спрямо юни заради понижение на харчовете за енергоизточници и облекло, като резултатът съответства на пазарните очаквания.