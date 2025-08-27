Лидерите на Германия, Франция и Полша изказаха подкрепата си за Молдова по време на посещение в Кишинев

Германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и полският премиер Доналд Туск днес посетиха Молдова в знак на подкрепа за проевропейското правителство на страната преди парламентарните избори през септември, предаде ДПА.

Посещавайки столицата Кишинев на 34-ата годишнина от обявяването на молдовската декларация за независимост от бившата СССР, тримата европейски лидери увериха страната в своята подкрепа по пътя ѝ към членство в ЕС и осъдиха руските опити за дестабилизация.

"Вратата на ЕС е отворена", заяви Мерц. "От все сърце – вие сте добре дошли в Европейския съюз", добави той.

Молдова, която има население от 2,6 млн. души, е географска и историческа част от Европа, каза още германският канцлер. Той оцени като решителни и успешни реформите, предприети по пътя към членство в ЕС, а Макрон окуражи Молдова да продължи с тях.

"Виждам, че гражданите на Молдова разбират много добре, че присъединяването към ЕС представлява историческа възможност за бъдещето на тяхната страна, възможност за просперитет и сигурност", заяви френският президент.

Подобно на съседната си Украйна, Молдова е кандидат за член в ЕС от 2022 г.

Страната, която е сред най-бедните в Европа, обаче остава разделена между проевропейските и проруските сили.

Още от 90-те години на миналия век руски войници са разположени в отцепническия район Приднестровие – тясна ивица земя в източната част на републиката.

Мерц обвини руския президент Владимир Путин, че извършва хибридни атаки срещу Молдова с цел да отслаби демокрацията в страната. "Той освен това иска да върне Молдова обратно в руската сфера на влияние", заяви германският канцлер.

"Заставаме до вас в опазването на вашата свобода и суверенитет", каза Мерц на молдовското правителство, водено от президентката Мая Санду.

Междувременно Туск подчерта, че членството на Молдова в ЕС е в интерес на цяла Европа.

"В тези съвместни усилия, никой не прави услуга на никого, нито му демонстрира учтивост", заяви той. "Не може да има сигурен ЕС, не може да има сигурност в Полша, Франция и Германия без независима Молдова", добави той.

Правителството в Кишинев обвинява Русия за целенасочени кампании за дезинформация и дестабилизация.

Четири ориентирани към Русия опозиционни партии обявиха, че ще се явят заедно на предстоящия парламентарен вот.

Санду заяви, че пред нейната страна няма алтернатива освен Европа. Войната на Русия в Украйна отчасти показа, че Европа означава свобода, добави тя.

През 2021 г. проевропейски ориентираната Партия на действието и солидарността на Санду си осигури 53 места в 101-местния парламент. Сега обаче управляващата партия е изправена пред заплахата да загуби мнозинството си поради трудната икономическа ситуация.