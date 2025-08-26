Румъния и Република Молдова са може би най-близките държави в света, заяви молдовският външен министър Попшой в Букурещ

Румъния и Република Молдова са може би най-близките държави в света, заяви вицепремиерът и министър на външните работи на Република Молдова Михай Попшой на пресконференция с румънската си колежка Оана Цою в Букурещ. Събитието бе излъчвано на живо в социалните мрежи и е в рамките на Годишната среща на румънската дипломация.

В изказването си Попшой засегна темата за хибридните атаки, на които е подложена Република Молдова и залога на парламентарните избори, които предстоят след месец.

„Важно е какво се случва след изборите и способността на политическите лидери и обществото като цяло да преодолеят тези разделения и тези напрежения, които неизбежно възникват в електоралната надпревара. Естествено е, че тези напрежения съществуват и в Република Молдова, които освен това Руската федерация се опитва по всякакъв начин да експлоатира, подхранва и задълбочава, но досега не е успяла“, каза вицепремиерът.

Той отбеляза още, че трудностите, пред които е изправена Република Молдова, са на няколко нива и са свързани с опитите на Руската федерация да отклони гражданите ѝ от пътя на европейската интеграция.

„Парите, които преди идваха чрез банкови преводи, сега (са) чрез криптовалута, което е изключително сложно за проследяване. Но ние увеличаваме капацитета си и в тази област благодарение на подкрепата на международни партньори. В продължение на много години, изложени на руска пропаганда и злонамерена намеса, придобихме определен имунитет, придобихме определена институционална устойчивост“, обясни той.

На свой ред външният министър на Румъния Оана Цою призова колкото може повече хора да гласуват на предстоящите избори в Република Молдова и за пореден път подчерта подкрепата на Румъния за европейския път на Молдова.