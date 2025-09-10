МОЛДПРЕС: Молдовският президент сподели пред евродепутатите уроците на Молдова в защитата на демокрацията

Уроците в защита на демокрацията, научени от Молдова, която е на „хибридния фронт“ от 34 години, могат да бъдат насока за защитата на крехките демокрации в Европа, заяви президентът на Молдова Мая Санду в реч пред Европейския парламент вчера, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС. Молдовският държавен глава беше аплодирана в продължение на минути от членовете на Европейския парламент за нейната застъпническа позиции за устойчивостта на демокрацията.

„През последните три десетилетия Молдова изгради и поддържа жизнена демокрация. Крехка, да. Но устойчива. Преживяхме подхранван от Русия сепаратистки конфликт, икономически колапс, енергийно изнудване, търговско ембарго и дори банкова измама, която разтърси основите на нашата държава. Всяка криза можеше да ни срине. Но демокрацията остана непоколебима. Когато демокрацията беше в опасност, хората излязоха на улицата. Когато олигарсите се опитаха да завземат държавата, ние се съпротивлявахме. А когато властта се промени, тя се промени мирно, чрез урните за гласуване. За разлика от други части от бившия Съветски съюз, Молдова не се е превърнала в автокрация. Запазихме плурализма. Защитихме свободните избори. Останахме непоколебими в това, което сме - европейци“, каза Санду.

Държавният глава на Молдова даде пет основни урока за защита на демокрациите, извлечени от опита на Кишинев:

Спиране на мръсните пари и защита на изборите

„Незаконните пари са жизнената сила на злонамереното чуждестранно влияние. Ако не ги спрем, всяка друга форма на защита е компрометирана. По-специално, изборите трябва да бъдат защитени, а манипулирането на информация - внимателно наблюдавано.“

Изграждане на устойчивост

„Устойчивостта означава енергийна сигурност, взаимосвързана инфраструктура и интегрирани пазари. Това означава и демокрация, която осигурява работни места, справедливост и възможности за всички.“

Включване на гражданите и печелене на идеологическата битка

„Без подкрепата на хората, никоя мярка няма да успее. Гражданите трябва да чувстват, че демокрацията им принадлежи.“

Засилване на възпирането на хибридните атаки и координацията

„Хибридните заплахи винаги удрят там, където откриват слабости. Европа трябва да обедини усилията си и да действа бързо.“

Интегриране и иновации

„Страните кандидатки за еврочленство трябва да бъдат включени в защитата на демокрацията. Нуждаем се от нови инструменти: бърз дигитален опит, работа с изкуствен интелект, съвместна киберзащита и нови начини за участие на гражданите.“

Мая Санду подчерта значението на присъединяването на Молдова към Европейския съюз за укрепване на демокрацията.

„Колкото по-скоро сме в Европейския съюз, един мирен проект, в който никоя държава членка не е водила война срещу друга, толкова по-безопасни ще бъдат нашата демокрация и нашите хора. Ето защо подадохме заявлението за присъединяване само дни след като руски танкове влязоха в нашия регион. Получихме статут на страна кандидатка и започнахме преговори за присъединяване. Не искаме преки пътища. Ние старателно си пишем домашното. Но за нас присъединяването е повече от технократско упражнение. Това е надпревара с времето, за да закрепим нашата демокрация в Европейския съюз, където тя ще бъде защитена от най-голямата заплаха - Русия“, отбеляза държавният глава на Молдова.

Тя предупреди за начините, по които Руската федерация се опитва да повлияе на изборния процес в страната, като подчерта, че тези намеси не се ограничават само до изборния ден.

„Намесата не започва и не свършва в деня на гласуването. Тя започва няколко месеца преди него и продължава дълго след това. Подобно на вирус, тя намира слабости и нанася удари“, обясни тя.

Според Мая Санду, Русия е похарчила еквивалента на 1% от брутния вътрешен продукт на Молдова миналата година, за да повлияе на изборите през 2024 г.

„Кремълски проксита финансират протести, разпространяват лъжи, фалшиви имейли, дийпфейкове и уебсайтове, промотиращи руска пропаганда. Атаките са насочени дори към правителствени служби, а религията, партиите, диаспората и съдиите се превръщат в инструменти за манипулация“, уточни молдовският президент.

Санду подчерта, че случващото се в Кишинев е само част от по-широк план на Москва.

„Това не е само ситуацията в Молдова. Схеми, тествани в Кишинев, след това се изнасят в други страни и крайната цел е Европа“, предупреди тя.

Речта на президента Мая Санду беше предшествана от силно послание в подкрепа на европейската интеграция на Молдова, отправено от председателя на Европейския парламент Роберта Мецола.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)