МОЛДПРЕС: Молдова завърши двустранния процес на скрининг в Брюксел

Молдова завърши двустранния процес на скрининг в Брюксел, който започна през юли 2024 г., заяви молдовският вицепремиер по европейската интеграция Кристина Герасимов. По време на процеса експерти от публични институции анализираха над 100 000 страници от националното законодателство на Молдова, сравнявайки го с това на Европейския съюз, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

"Това, което Молдова успя да постигне само за 15 месеца, е страхотно представяне", каза Кристина Герасимов. Тя благодари на екипа на агенцията за европейска интеграция и на служителите на държавните институции за техния принос към този процес.

Според Герасимов завършването на скрининга потвърждава, че "Молдова е страна, на която ЕС може да има доверие".

Двустранният процес на скрининг представлява подробен анализ на националното законодателство на Молдова в сравнение с достиженията на правото на ЕС и представлява съществен етап от преговорите за присъединяване на страната към Европейския съюз. Завършването му се счита за важна стъпка в европейския път на Молдова, която получи статут на страна кандидат за присъединяване към ЕС през юни 2022 г.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)