МОЛДПРЕС: Молдова завърши двустранния процес на скрининг в Брюксел

Александър Евстатиев
Снимка: МОЛДПРЕС
Кишинев,  
23.09.2025 20:03
 (БТА)

Молдова завърши двустранния процес на скрининг в Брюксел, който започна през юли 2024 г., заяви молдовският вицепремиер по европейската интеграция Кристина Герасимов. По време на процеса експерти от публични институции анализираха над 100 000 страници от националното законодателство на Молдова, сравнявайки го с това на Европейския съюз, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

"Това, което Молдова успя да постигне само за 15 месеца, е страхотно представяне", каза Кристина Герасимов. Тя благодари на екипа на агенцията за европейска интеграция и на служителите на държавните институции за техния принос към този процес.

Според Герасимов завършването на скрининга потвърждава, че "Молдова е страна, на която ЕС може да има доверие".

Двустранният процес на скрининг представлява подробен анализ на националното законодателство на Молдова в сравнение с достиженията на правото на ЕС и представлява съществен етап от преговорите за присъединяване на страната към Европейския съюз. Завършването му се счита за важна стъпка в европейския път на Молдова, която получи статут на страна кандидат за присъединяване към ЕС през юни 2022 г.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС) 

/СХТ/

Свързани новини

11.09.2025 21:54

МОЛДПРЕС: Европейският парламент гласува с голямо мнозинство резолюция в подкрепа на Молдова

Европейският парламент прие с мнозинство от над 75% резолюция, потвърждаваща подкрепата за европейския път на Молдова и призоваваща за започване на преговори за присъединяване към ЕС, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.
10.09.2025 16:04

МОЛДПРЕС: Молдовският президент сподели пред евродепутатите уроците на Молдова в защитата на демокрацията

Уроците в защита на демокрацията, научени от Молдова, която е на „хибридния фронт“ от 34 години, могат да бъдат насока за защитата на крехките демокрации в Европа, заяви президентът на Молдова Мая Санду в реч пред Европейския парламент вчера,
08.09.2025 18:21

МОЛДПРЕС: Мая Санду е на визита в Страсбург, преди Молдова да поеме ротационното председателство в Съвета на Европа

Президентът на Молдова Мая Санду тази седмица е на официално посещение в Страсбург, като програмата ѝ включва произнасянето на реч на пленарната сесия на Европейския парламент и срещи с няколко европейски официални лица, предаде молдовската национална новинарска агенция МОЛДПРЕС.
14.08.2025 17:31

МОЛДПРЕС: Правителството на Молдова предприема надеждни мерки за разкриване и санкциониране на злоупотребили длъжностни лица, според доклад на САЩ

Правителството на Молдова е предприело надежди мерки за разкриване и санкциониране на извършилите злоупотреба длъжностни лица, но напредването е бавно. Така през изминалата година няма отчетени значителни промени в ситуацията с човешките права в Молдова. Заключенията са включени в доклада на Държавния департамент на САЩ за човешките права през 2024 г., предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.
13.08.2025 19:54

МОЛДПРЕС: Молдовският външен министър заяви, че страната става по-силна, по-устойчива и способна да противодейства на руската намеса.

Вицепремиерът и министър на външните работи на Молдова Михай Попсой даде интервю ексклузивно за молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС, в което обсъди приоритетите в областта на външната политика, намесата на Русия във вътрешните работи на Молдова
07.08.2025 11:32

МОЛДПРЕС: Вицепремиерът на Молдова заяви, че официалните преговори за приемането на страната в ЕС могат да започнат през септември

Вицепремиерът на Молдова и министър на европейската интеграция Кристина Герасимов заяви пред телевизионното предаване „Молдова 1 ТВ“ (Moldova 1 TV), че страната е готова да започне през септември преговори за влизане в Европейския съюз, предава молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

