МОЛДПРЕС: Европейският парламент гласува с голямо мнозинство резолюция в подкрепа на Молдова

Александър Евстатиев
Снимка: МОЛДПРЕС
Кишинев,  
11.09.2025 21:54
 (БТА)

Европейският парламент прие с мнозинство от над 75% резолюция, потвърждаваща подкрепата за европейския път на Молдова и призоваваща за започване на преговори за присъединяване към ЕС, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Резолюцията, съвместно инициирана от румънския евродепутат Зигфрид Мурешан, беше приета с 490 гласа „за“, 65 „против“ и 86 „въздържали се“.

Документът съдържа две основни искания - ускоряване на процеса на присъединяване на Молдова към Европейския съюз, включително чрез започване на преговори по отделните глави и увеличаване на финансовата и техническата подкрепа за Молдова, така че страната да може да издържи на натиска и хибридните атаки от страна на Руската федерация.

„Безопасността на Европейския съюз зависи от безопасността на Молдова. Народът на Молдова не е сам пред лицето на тази агресия. Европейският съюз е с него“, каза Зигфрид Мурешан.

Пълният текст на резолюцията е публикуван на официалната страница на Европейския парламент.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС) 

/АГ/

