МОЛДПРЕС: Правителството на Молдова наложи санкции на лица и организации участващи в дестабилизираща дейност в полза на Русия

Премиерът на Молдова Дорин Речан направи изявление в социалните мрежи, в което обяви, че физически лица и организации, подкопаващи суверенитета на Молдова и участващи в действия за дестабилизация в полза на Русия и престъпни групировки, са обект на международни и национални санкции, предава молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Премиерът напомни, че на 28 август канадските власти са наложили санкции срещу 16 лица и две организации, включително Ирина Влах и Виктория Фуртуна, за подкрепа на руската намеса в Молдова чрез сътрудничество с престъпната група Шор.

„Днес Междуведомствнеият надзорен съвет (МНС), отговарящ за прилагането на международни ограничителни мерки, взе решение да добави нови имена към списъка със санкционирани лица и организации. Сред тях присъстват още чуждестранни граждани, както и двама граждани на Молдова: Дмитрий Буимистру – санкциониран за координирана манипулация на информация и информационна намеса чрез канал, създаден в Русия от Шор; Вячеслав Валико – санкциониран за участие в руски операции за дестабилизация и хибридни дейности на Руската федерация“, написа Дорин Речан.

Той подчерта, че държавните институции ще продължат да защитават суверенитета и демократичните процеси на Молдова срещу онези, които се опитват да обслужват външни интереси и да дестабилизират страната.

Канада наложи санкции на 16 молдовски граждани и две организации, за които се твърди, че са замесени в „зловредна намеса“ на Руската федерация. Сред санкционираните лица са председателят на партията „Сърцето на Молдова“ Ирина Влах, както и губернаторът на Гагаузия Евгения Гуцул, председателят на партията „Велика Молдова“ Виктория Фуртуна, журналистът Дмитрий Буимистру, активистът Вячеслав Валико, лидерът на партия „Шанс“ Алексей Лунгу, както и депутатите беглец Александър Нестеровски и Ирина Лозован. Двете санкционирани организации са: политическият блок „Победа“ и Сдружение на хората под пагон „Народен щит“.

Според документа решението е взето в контекста на „сериозно застрашане на мира и сигурността“ по препоръка на канадския министър на външните работи.

