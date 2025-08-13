МОЛДПРЕС: Молдовският външен министър заяви, че страната става по-силна, по-устойчива и способна да противодейства на руската намеса.

Вицепремиерът и министър на външните работи на Молдова Михай Попсой даде интервю ексклузивно за молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС, в което обсъди приоритетите в областта на външната политика, намесата на Русия във вътрешните работи на Молдова и процеса на организиране на парламентарните избори, които ще се проведат на 28 септември 2025 г.

МОЛДПРЕС: Молдова в момента е в много важен политически период. Как се е развила външната политика на страната в контекста на европейския интеграционен процес? А кои държави сме постигнали добри отношения и сътрудничество и има ли държави, към които имаме резервации?

Михай Попсой: Сигурно е, че европейската интеграция представлява стратегическата насока на външната политика на страната и постиженията вече са видими. Първата среща между ЕС и Молдова се проведе в Кишинев, където бяхме домакини на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща. Преди време бяхме домакини на голямото събитие – срещата на върха на Европейската политическа общност, което представлява голям успех за нашата дипломация и признание за нашите постижения, и показва доверието, с което се ползва Молдова сред европейските лидери. Както казах, имаме отлични отношения с абсолютно всички страни членки на ЕС, без изключения, което ни дава увереност в европейския ни път.

В същото време се опитваме да бъдем максимално амбициозни, да присъстваме дипломатически в региони, в които досега сме отсъствали, като Централна Азия. Откриването на новото посолство в Астана дава възможност за укрепване на политическите и икономическите отношения с важна страна като Казахстан и всъщност с всички страни от Централна Азия, с които ни свързва сложното общо минало в Съветския съюз. Възможностите, произтичащи от отношенията, които имаме от миналото, трябва да бъдат използвани в интерес на Молдова, за да се насърчи износът, да се привлекат инвестиции, да се изградят мостове с нашата диаспора.

Същото може да се каже и за контактите, които осъществихме в Близкия изток, където присъствието ни бе по-скромно. Въпреки това успяхме да установим добри отношения със Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар. Наскоро получихме безвизов режим с Обединените арабски емирства, което е голямо постижение и успех. Ще продължим да работим, за да осигурим ползи за нашите граждани. В момента сме в процес на финализиране на преговорите за взаимно признаване на шофьорски книжки за нашите граждани в Обединените арабски емирства.

Също така, миналата година имахме важен успех в отношенията с Индия, либерализирайки износа на ябълки. Така първите партиди плодове вече са изнесени. Работим, за да присъстваме във възможно най-широк кръг от географски райони, тъй като гражданите на Молдова са по целия свят и се нуждаят от нашата подкрепа. По същия начин предприемаме действия за насърчаване на износа ни и привличане на инвестиции.

Така че имаме отлични отношения с абсолютно всички партньори. В отношенията с Русия има известни обективни трудности в резултат на агресията срещу Украйна, но ние работим и се надяваме, че скоро ще имаме справедлив и траен мир, за да можем да се възползваме от регионалните икономически възможности, включително тези, свързани с Украйна. Въпреки това фактът, че успяхме да запазим мира и стабилността в Молдова, като същевременно напредваме по европейската си програма, е постижение и съм убеден, че нашите граждани го оценяват.

По подобен начин отношенията със САЩ са много добри. Водим стратегически диалог с американските партньори и фактът, че новата администрация на Тръмп одобри в началото на годината откриването на две консулства в Сакраменто и Чикаго, което нашите граждани очакват от десетилетия, е знак за политическо доверие от страна на Вашингтон. Трябва да се напомни, че не всяка страна има право да получи одобрение за откриване на консулство в САЩ, особено две едновременно. В същото време имаме тясно сътрудничество в областта на киберсигурността и борбата с хибридните заплахи. Водим постоянен диалог с американските партньори, за да се възползваме от възможностите, които имаме. Заедно ще работим за укрепване на отношенията с възможно най-много държави, защото по този начин успяваме да подобрим благосъстоянието на нашите граждани.

МОЛДПРЕС: Русия е доста активна по отношение на политическите и икономически реалности в Молдова. Визираме случая с обвинението срещу Евгения Гуцул и случая с Владимир Плахотнюк. Как могат да се опишат тези намеси?

Михай Попсой: Република Молдова е суверенна, независима държава и ние категорично осъждаме всяка намеса във вътрешните ни работи. Със съжаление наблюдаваме тези опити от страна на външни сили и посредници да нарушат политическата и социалната ситуация в страната. Ясно е, че дните, когато Москва ни казваше какво да правим, отдавна са отминали. Молдова знае какво трябва да се прави и действа единствено в интерес на своите граждани.

Нашата страна е под закрилата на голямото европейско семейство, където има мир и просперитет. Това е, което нашите граждани искат за своите деца и семейства, и опитите на Кремъл или друг политически играчи да ни отклонят от този път няма да успеят. Всеки път ще отговаряме по определен и ясен дипломатически начин, защитавайки суверенитета и националните интереси на Молдова, както винаги сме правили.

Следователно, всяка намеса извършена от Русия директно или не, си е тяхна работа и тяхно решение. Ние знаем какво трябва да се направи и съдебната система на Молдова предприема необходимите стъпки. Доверяваме се на националната и международната правна система и вярваме, че това сътрудничество ще доведе до резултати така, че тези, които са нарушили интересите на гражданите, да бъдат подведени под отговорност.

МОЛДПРЕС: Румъния ни предоставя важна подкрепа в процеса на европейска интеграция, осъществяването на проекти за развитие, както и в Брюксел. Как се проявяват отношенията между двете държави на международен план, в контекста на сътрудничество в рамките на различни международни платформи?

Михай Попсой: Европейският съюз е най-важният партньор на Молдова и фактът, че Румъния има значителен глас в ЕС, ни помага много. Румъния е основният наш защитник и партньор, когато става въпрос за защитаване и представяне пред Съюза интересите на страната. Винаги сме знаели, че можем да разчитаме на нашите съседи от другата страна на Прут и това се потвърди. Поради това сме изключително благодарни на нашите приятели и братя от Букурещ. Нашите граждани със сигурност оценяват тази подкрепа, било то политико-дипломатическа от Брюксел и европейските столици, или конкретни, като важни инфраструктурни проекти. В продължение на 30 години говорим с носталгия за Цветния мост, а сега изграждаме истински мостове, за да сближим двата бряга на Прут, за да допринесем за икономическото развитие и да осигурим възможности за развитие в нашите села и градове.

Молдова и Румъния имат тясно партньорство и засилват сътрудничеството си във всички сектори - икономически, социални проекти или енергийната област. Вероятно най-важният проект в най-новата история на Молдова, осъществен с европейска и румънска подкрепа, е свързването на страната с европейския енергиен пазар през Румъния. Благодарение на това ще се окажем в съвсем нова ситуация, в която ще се превърнем в транзитна страна за енергийни ресурси, страна, която вече не зависи от външни фактори и вече не може да бъде изнудвана, както, за съжаление, беше в продължение на много години.

Твърдо вярваме, че нашите граждани оценяват този напредък, тъй като става въпрос за мащабни стратегически проекти, които трансформират политическата и икономическата реалност в Молдова, правейки ни много по-силни и по-устойчиви. Всички тези инвестиции носят икономически ползи и допринасят за сигурността на Молдова, защото енергийната сигурност е основата на националната сигурност.

МОЛДПРЕС: Вие пътувате много и се срещате с установили се в чужбина молдовци. Какви въпроси обсъждате с тях?

Михай Попсой: Разговаряме за всичко с нашите граждани от диаспората. Няма теми табу, когато се срещаме с тези от страната или чужбина. Обикновено имаме кратко представяне за нашите успехи или трудности, последвано от открит диалог, за да отговорим на въпросите на гражданите относно външната политика, вътрешната политика, икономиката или сигурността.

Хората често питат за консулски услуги, което е изключително важна тема за тях. По този начин властите предоставят по-удобни възможности за получаване на тези услуги. Консулските такси бяха намалени и бяха открити нови консулства. Скоро ще стартираме нова програма – E-Consulate, за да направим процедурата по предоставяне на услуги още по-лесна, като премахнем ненужните посещения до посолството или консулството. По този начин повечето документи ще могат да бъдат получени онлайн. Услугата е в тестова фаза и ще бъде достъпна за всички дипломатически мисии.

Нашите граждани, дори и да са далеч от дома, сърцето им остава в Молдова. Затова държавата трябва да им отговори, като им даде право на достъп до всички консулски услуги по удобен, лесен, ефикасен и бърз начин, както би трябвало да бъде по принцип.

Много от нашите граждани, особено тези от Европейския съюз, оценяват и подкрепят целта ни да бъдем част от голямото европейско семейство. Разбира се, има и по-скептични граждани, което е естествено в едно демократично пространство, но на конституционния референдум, както тук в страната, така и в диаспората, видяхме огромна подкрепа за европейския път на страната. Затова ще продължим да работим, за да поддържаме и развиваме това ниво на доверие. Предвид предстоящата интеграция в ЕС жизненият стандарт тук у дома ще се повиши и ще бъдат реализирани повече инфраструктурни проекти.

Добре е, че се радваме на подкрепа и на силно партньорство със страните от Европейския съюз. Трудно е да си против ЕС, защото той ни помага да имаме по-ниски фактури за електроенергия, докато Русия, чрез енергиен изнудване и войната в Украйна, доведе до покачване на цените на енергийните ресурси. Както се казва в народната поговорка, приятел в нужда се познава и, наистина, страните от ЕС, както и САЩ, Канада, Япония или Норвегия, ни подкрепят, а нашите граждани несъмнено оценяват тази помощ.

МОЛДПРЕС: През последните месеци и години Молдова откри много дипломатически мисии в чужбина. Кои са най-търсените услуги?

Михай Попсой: Консулските услуги са добре познати. Най-търсените са изготвянето на пълномощни и документи за самоличност. Посолството обаче е създадено не само за предоставяне на консулски услуги, които са много важни, но и за укрепване на политическите и икономическите отношения със страните.

За следващата година е важно да се открие посолство в Египет. Египет много голяма страна с икономически потенциал за нашите продукти. По същия начин искаме да открием посолство в Южна Корея, която е много силна и развита държава.

Бяхме много доволни, че тази година успяхме да открием посолство в Казахстан, както и двете консулства в Съединените щати, което отново е изключително важно решение за двустранните отношения със САЩ.

МОЛДПРЕС: На 28 септември 2025 г. в Молдова ще се произведат парламентарни избори. Колко избирателни секции ще бъдат открити в чужбина? В кои страни ще бъдат организирани най-много избирателни секции и готово ли е Министерството на външните работи да допринесе за добрата организация на изборите?

Михай Попсой: Министерството на външните работи, по силата на своя мандат, е и ще бъде готово да осигури правилната организация на изборите, както винаги сме правили. Тази година първоначалното предложение беше за 294 избирателни секции. Централната избирателна комисия ще вземе окончателното решение, а нашето предложение е на база участието на гражданите в предишни избори. Искаме да им дадем възможност да участват в избори възможно най-лесно и да не се налага да пътуват твърде далеч.

Същевременно беше въведено гласуване по пощата, което позволява на хората да упражняват правото си, както и задължението си, да участват в политическите процеси у дома. Правото на глас е свещено и тези избори са и за утвърждаване на конституционните права на нашите граждани.

Някои от нашите колеги от опозицията недвусмислено казват, че ако имаха възможност, биха ограничили или може би дори биха премахнали правото на глас за диаспората, защото нашите граждани в чужбина не се влияят от пропаганда и не гласуват за проруски партии.

Имаме пълно доверие в избирателната активност, която нашите граждани ще покажат, както тези у дома, така и тези, които са напуснали страната. Икономическата подкрепа, предоставяна от диаспората, им дава не само законното, но и моралното и легитимно право да участват в политическите процеси у дома, нещо, което проруската опозиция пренебрегва.

На предишните парламентарни избори бяха открити 60 избирателни секции в Италия, регистрирали близо 100 000 гласа. В Германия имаше почти 50 000 гласа, във Франция, Великобритания и Румъния – 35 000 гласа. В тези страни има голям потенциал. Имаме активна диаспора и със сигурност ще дадем възможност на всички наши граждани да гласуват в сигурно пространство, в съответствие с международните стандарти и добри практики.

МОЛДПРЕС: Гласуването по пощата е ново преживяване за Молдова. Тази година този начин на гласуване ще бъде приложен в 10 държави. Какво трябва да знае гражданинът, който ще гласува по пощата?

Михай Попсой: Периодът за регистрация приключва на 14 август. До тази дата всички наши граждани в 10-те държави, където е приложимо гласуването по пощата, трябва да се регистрират на страницата на ЦИК, за да получат плика с бюлетини за гласуване и след това да го върнат своевременно за обработка.

Вече имаме около 1500 регистрации. Много се надяваме този брой да нарасне. Гласуването по пощата е полезно преживяване, предоставящо допълнителни възможности за гражданите, живеещи в райони, по-отдалечени от избирателните секции. Това е предимство, което трябва да се използва и се надяваме голям брой граждани да се възползват от това право.

МОЛДПРЕС: Наскоро ЕС одобри пакет от санкции срещу няколко физически и юридически лица близки до Илан Шор. Какви мерки ще бъдат приложени към тези политически играчи и как те ще допринесат за намаляване на влиянието им в Молдова?

Михай Попсой: Тези правни санкции служат като мярка за намаляване на усещането за безнаказаност, което някои смятат, че имат, тъй като международните санкции и тяхното прилагане в Молдова не правят нищо друго освен да допринесат за гарантиране на върховенството на закона и защита на интересите на нашите граждани от тези, които подкопават стабилността, суверенитета на страната и действат в името на чужди интереси.

Международните механизми, както и съдебната система на Молдова, както вече бе видяно, ще преследват всички, които нарушават правата на гражданите и подкопават стабилността и мира в Молдова.

Съществуват различни правни мерки, които съдебната система прилага, така че тези, които са нарушили закона, да не могат да се радват на тази безнаказаност. Всеки гражданин, който е нарушил закона, независимо дали е в Молдова или е беглец, ще бъде подведен под отговорност, включително чрез механизмите за международни санкции.

Нашите международни партньори, имам предвид Европейския съюз или други партньори, работят, за да обезкуражат действия, вредни за нашия национален интерес. Става въпрос за дестабилизиращи действия, целящи да създадат нестабилност в Молдова.

МОЛДПРЕС: В контекста на наближаващите парламентарни избори властите сигнализират за хибридни атаки и намеса от страна на Русия, включително в изборния процес. Как Молдова ще се защити от тези влияния?

Михай Попсой: Молдова става все по-устойчива, все по-силна и способна да противодейства на намесата на Русия. Въпреки това, ние продължаваме да имаме някои слаби точки и не крием този факт. Не минава ден без новини за опити да се отклони Молдова от обичайния ѝ път, от стабилния ѝ демократичен процес и европейска интеграция, чрез пропаганда, фалшиви новини, включително използването на съвременни технологии. Става все по-трудно да се разграничат лъжите от истината и пропагандата от реалността. Ето защо са необходими консолидирани усилия от името на цялото общество, журналисти, гражданско общество и отделни граждани, за да се избегне попадането в капана на тези политически актьори, които искат да ни навредят и да ни разделят.

Те искат повече хаос, повече омраза в Молдова и интензивността на хибридните атаки, фалшивите новини и пропагандата се увеличава, наред с усилията за разделяне на обществото и за сеене на омраза. В същото време имунитетът на нашите граждани расте, тъй като те показаха, че знаят как да отделят зърното от плявата, знаят кое е най-добро за техните семейства, за техните общности и ние сме напълно убедени, че няма да се поддадат на тези песни на сирени. Ще работим, за да помогнем на нашите граждани да не попадат в капаните на пропагандистите и чуждестранните политически играчи.

МОЛДПРЕС: Споменахте уязвимости, можем ли да опишем Приднестровския регион като уязвимост?

Михай Попсой: Разбира се, има уязвимост, докато имаме чуждестранни войски на територията на Молдова, докато проруските партии се преструват, че не виждат и винаги се крият, когато става въпрос за налагане на суверенитета на Молдова и капитализиране от него.

В същото време трябва да кажем, че през тези почти четири години, откакто започна агресията на Русия срещу Украйна, успяхме да запазим мира и спокойствието в Молдова, включително в Приднестровския регион, дори в най-сложните моменти на енергийни кризи, изкуствено създадени от Кремъл. Имахме открит диалог с тези от левия бряг на Днестър и Европейския съюз и тази подкрепа беше ни бе предложена.

Ще продължим този постоянен диалог, за да поддържаме мира и спокойствието в Молдова. Тази уязвимост в отношенията ни с така наречените власти от левия бряг на Днестър представлява възможност в контекста на европейската интеграция - а именно ползите, които предоставя европейската интеграция - за постигане на мирна реинтеграция. Можем да предложим всички предимства, които получаваме в процеса на европейска интеграция, на нашите съграждани от левия бряг на Днестър, стига тези неща да вървят успоредно с мирната реинтеграция, както естествено би трябвало да се случи.

За всички е очевидно, че Русия иска Молдова да не напредва, да не бъде демократична, просперираща страна – част от голямото европейско семейство, а уязвима страна, слаба, на милостта на геополитическите ветрове. За съжаление, има политически играчи, които са изградили кариерата си върху подкопаването на устоите на Република Молдова и саботажа на всичко, което означават суверенитетът и независимостта, в името на лични или групови облаги, които получават от своите спонсори в Кремъл.

Нашите граждани виждат това, разбират го и многократно са санкционирали подобни действия, вредни за националния интерес. Затова сме твърдо убедени, че на тези решаващи за бъдещето избори нашите граждани ще знаят как да направят правилния избор, ще знаят да не бъдат манипулирани, примамвани, купени, а да гласуват в свой интерес, в интерес на своите деца и семейства.

Европейският съюз доказа и продължава да демонстрира, чрез щедрата подкрепа, която предоставя, че ни желае добро. За разлика от това, Руската федерация също ежедневно доказва, чрез ужасите, които виждаме в Украйна, и неприятелските действия спрямо Молдова, че подкопава нашата икономика, поставя под въпрос нашата сигурност, енергично ни изнудва, атакува ни чрез тези хибридни инструменти, опитвайки се да ни впрегне, да ни раздели и да сее хаос в Молдова.

Само в голямото европейско семейство можем да подслоним Молдова, да създадем благосъстоянието, на което се радват нашите съграждани на европейския континент. Ще бъде изключително трудна и тежка битка, нашите ресурси са ограничени, тези на Кремъл са много по-големи, но ние сме твърдо убедени, че в крайна сметка хората ще знаят как да направят тази промяна, защото бъдещето им зависи от способността да разпознават вредите, да гласуват съзнателно, информирано за бъдещето на нашата страна.

МОЛДПРЕС: Какви са вашите прогнози в областта на външната политика на страната за предстоящия период?

Михай Попсой: Имаме ясно определен дневен ред – да напредваме по пътя на европейската интеграция и твърдо вярваме, че нашите европейски партньори ще продължат да ни подкрепят по този път. След 2 – 3 години трябва да финализираме преговорния процес, така че в рамките на настоящия мандат на Европейската комисия и следващия мандат на Парламента да успеем не само да финализираме, но и да ратифицираме Споразумението за присъединяване към Европейския съюз. Междувременно оставаме амбициозни и решение да достигнем нови хоризонти, защото интересите на Молдова са там, където са нашите граждани, където има икономически и политически възможности. Очевидно е, че трябва да имаме много по-голямо присъствие в Централна Азия и Близкия изток, където има огромен икономически потенциал.

Разбира се, трябва да започнем да градим мостове на африканския континент, може би започвайки с Египет, Мароко и други държави, които имат интерес към нашите продукти. Разбира се, би било полезно да присъстваме и в Латинска Америка, където нямаме дипломатическа мисия, но и там има голям икономически потенциал.

Подхождаме стъпка по стъпка, изчисляваме ресурсите, приоритизираме къде има по-големи възможности и сме твърдо убедени, че докато има подкрепа от страна на гражданите, ще продължим да работим, за да се възползваме от всички възможности във външната и вътрешната политика така, че нашите хора да могат да се радват на тези предимства. Титлата, която страната ни получи – малка страна с голямо сърце, ни прави чест и ние ще продължим да работим, за да запазим това доверие на международните партньори и нашите граждани, както у дома, така и в диаспората.

