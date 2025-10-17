Подробно търсене

МОЛДПРЕС: Ирландия ще открие посолство в Молдова до края на 2025 г.

Александър Евстатиев
МОЛДПРЕС: Ирландия ще открие посолство в Молдова до края на 2025 г.
МОЛДПРЕС: Ирландия ще открие посолство в Молдова до края на 2025 г.
Вицепремиерът и министър на външните работи на Молдова Михай Попшой (вляво) и новият ирландски посланик в Кишинев Майлс Гейрън. Снимка: МОЛДПРЕС
Кишинев,  
17.10.2025 22:17
 (БТА)

Ирландия ще открие посолство в Кишинев до края на тази година, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Откриването на мисията ще засили дипломатическото присъствие и ще улесни политическия, икономическия и културния диалог между двете страни, заяви вицепремиерът и министър на външните работи на Молдова Михай Попшой по време на среща с новия ирландски посланик в Кишинев Майлс Гейрън.

Според прессъобщението на молдовското министерство на външните работи, Попшой благодари на Ирландия за подкрепата за Молдова по европейския ѝ път и подчерта интереса на Кишинев за продължаване на сътрудничеството, особено в светлината на ирландското председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2026 г.

Обсъдени бяха нови възможности за сътрудничество в областта на информационните технологии и киберсигурността, като двете страни потвърдиха взаимния интерес от развитието на двустранните отношения, се казва още в прессъобщението.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)

/СХТ/

Свързани новини

30.09.2025 09:25

МОЛДПРЕС: Посолството на САЩ поздрави молдовския народ за участието му в парламентарните избори

Посолството на Съединените щати в Кишинев изпрати поздравително послание до гражданите на Република Молдова за участието им в парламентарните избори, проведени на 28 септември, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.
25.09.2025 21:49

МОЛДПРЕС: Молдовският президент предупреди за опити за внос на компоненти на дронове в Приднестровието

Молдова се сблъсква с опити за внос на компоненти за дронове в Приднестровието, заяви в интервю президентът на Молдова Мая Санду. Според държавния глава молдовските институции са успели да блокират този внос, но рисковете остават значителни, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.
24.09.2025 18:29

МОЛДПРЕС: Премиерът на Молдова осъди руската намеса в парламентарните избори

Премиерът на Молдова Дорин Речан днес осъди намесата на Русия в контекста на парламентарните избори, която, според него се извършва, с цел „превземане на властта в Кишинев“. Той подчерта, че Молдова оказва съпротива и „ще осуети руския план за
23.09.2025 20:03

МОЛДПРЕС: Молдова завърши двустранния процес на скрининг в Брюксел

Молдова завърши двустранния процес на скрининг в Брюксел, който започна през юли 2024 г., заяви молдовският вицепремиер по европейската интеграция Кристина Герасимов. По време на процеса експерти от публични институции анализираха над 100 000 страници от националното законодателство на Молдова, сравнявайки го с това на Европейския съюз, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.
18.09.2025 20:32

МОЛДПРЕС: В Кишинев беше подписан меморандум за включване на културата Кукутени-Триполие в списъка на ЮНЕСКО

Меморандумът за разбирателство относно съвместната номинация на транснационалния обект „Прекукутени–Ариусд–Кукутени–Триполие“ за включване в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО беше подписан днес в Кишинев, предаде молдовската новинарска
08.09.2025 18:21

МОЛДПРЕС: Мая Санду е на визита в Страсбург, преди Молдова да поеме ротационното председателство в Съвета на Европа

Президентът на Молдова Мая Санду тази седмица е на официално посещение в Страсбург, като програмата ѝ включва произнасянето на реч на пленарната сесия на Европейския парламент и срещи с няколко европейски официални лица, предаде молдовската национална новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:37 на 18.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация