МОЛДПРЕС: Ирландия ще открие посолство в Молдова до края на 2025 г.

Ирландия ще открие посолство в Кишинев до края на тази година, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Откриването на мисията ще засили дипломатическото присъствие и ще улесни политическия, икономическия и културния диалог между двете страни, заяви вицепремиерът и министър на външните работи на Молдова Михай Попшой по време на среща с новия ирландски посланик в Кишинев Майлс Гейрън.

Според прессъобщението на молдовското министерство на външните работи, Попшой благодари на Ирландия за подкрепата за Молдова по европейския ѝ път и подчерта интереса на Кишинев за продължаване на сътрудничеството, особено в светлината на ирландското председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2026 г.

Обсъдени бяха нови възможности за сътрудничество в областта на информационните технологии и киберсигурността, като двете страни потвърдиха взаимния интерес от развитието на двустранните отношения, се казва още в прессъобщението.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)