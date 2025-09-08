Подробно търсене

МОЛДПРЕС: Мая Санду е на визита в Страсбург, преди Молдова да поеме ротационното председателство в Съвета на Европа

Николай Велев
МОЛДПРЕС: Мая Санду е на визита в Страсбург, преди Молдова да поеме ротационното председателство в Съвета на Европа
МОЛДПРЕС: Мая Санду е на визита в Страсбург, преди Молдова да поеме ротационното председателство в Съвета на Европа
Президентът на Молдова Мая Санду. Снимка: АП/Leon Neal
Страсбург ,  
08.09.2025 18:21
 (БТА)

Президентът на Молдова Мая Санду тази седмица е на официално посещение в Страсбург, като програмата ѝ включва произнасянето на реч на пленарната сесия на Европейския парламент и срещи с няколко европейски официални представители, предаде молдовската национална новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Санду пристигна в Страсбург в края на миналата седмица и се срещна с представители на молдовската общност.

Предстои тя да разговаря с представители на Съвета на Европа във връзка с подготовката на Молдова през ноември да поеме шестмесечното ротационно председателство на Комитета на министрите.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)

/ИТ/

Свързани новини

08.09.2025 10:58

Решаващи за бъдещето на Молдова избори предстоят в края на месеца

„На карта е поставена самата съдба на Молдова и заедно имаме задължението да защитим нашия мир и шанса ни за по-добро бъдеще“. Това заяви президентът на Молдова Мая Санду, цитирана от местни медии, в началото на предизборната кампания за
23.08.2025 14:20

Румъния подкрепя европейския път на Молдова, заяви в Кишинев румънският премиер Илие Боложан

Румънският премиер Илие Боложан, който е на посещение в Кишинев, заяви, че през последните 35 години "оградата от бодлива тел между Румъния и Република Молдова беше превърната в пространство на надеждата, приятелството и солидарността", предаде
30.07.2025 19:21

МОЛДПРЕС: Президентът на Молдова свика Върховния съвет за сигурност

Президентът на Молдова Мая Санду днес събра Върховния съвет за сигурност (ВСС) на Молдова като част от продължаващите опити да се укрепи целостта и сигурността на изборния процес, предава молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.
28.07.2025 11:45

Премиерът Желязков пред президента Мая Санду: България твърдо подкрепя европейската интеграция на Молдова

„България твърдо подкрепя европейската интеграция на Молдова. Високо ценим политическата воля на молдовските институции да продължат решително по пътя на реформите, върховенство на правото и укрепването на демократичните институции – въпреки всички

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:46 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация