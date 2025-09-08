МОЛДПРЕС: Мая Санду е на визита в Страсбург, преди Молдова да поеме ротационното председателство в Съвета на Европа

site.btaМОЛДПРЕС: Мая Санду е на визита в Страсбург, преди Молдова да поеме ротационното председателство в Съвета на Европа
Президентът на Молдова Мая Санду тази седмица е на официално посещение в Страсбург, като програмата ѝ включва произнасянето на реч на пленарната сесия на Европейския парламент и срещи с няколко европейски официални представители, предаде молдовската национална новинарска агенция МОЛДПРЕС.
Санду пристигна в Страсбург в края на миналата седмица и се срещна с представители на молдовската общност.
Предстои тя да разговаря с представители на Съвета на Европа във връзка с подготовката на Молдова през ноември да поеме шестмесечното ротационно председателство на Комитета на министрите.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)
/ИТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина