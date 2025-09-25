МОЛДПРЕС: Молдовският президент предупреди за опити за внос на компоненти на дронове в Приднестровието

Подробно търсене

Александър Евстатиев
Молдовският президент Мая Санду. Снимка: МОЛДПРЕС
Кишинев,  
25.09.2025 21:49
 (БТА)
Молдова се сблъсква с опити за внос на компоненти за дронове в Приднестровието, заяви в интервю президентът на Молдова Мая Санду. Според държавния глава молдовските институции са успели да блокират този внос, но рисковете остават значителни, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС. 

„Видяхме опити за внос на части за сглобяване на дронове в Приднестровския район. Спряхме този процес, защото не искаме районът да се превърне във военна база срещу Украйна. Въпросът е дали правителство, контролирано от Москва, би спряло тези действия? Кой гарантира, че ще имат смелостта да кажат на Москва: „Не, няма да позволим тези дронове да бъдат произведени в Приднестровието“? И ако там се произвеждат дронове, какво се случва с тях? Наскоро дронове, изстреляни от територията на Беларус, достигнаха Полша. Защо Русия да не направи същото с Молдова?“, каза Санду в интервю за журналиста Дорин Галбен.

Държавният глава на Молдова също така подчерта опитите на Русия да увеличи военното си присъствие на левия бряг на Днестър, включително чрез изпращане на хора с дипломатически паспорти.

„Представете си какво би се случило ако в Кишинев имахме правителство, което следваше заповедите на Москва. Всички филтри, които сме изградили, щяха да изчезнат и сигурността на страната щеше да бъде компрометирана“, предупреди молдовският президент.

Санду подчерта, че целта на тези действия е да се използва Молдова в интерес на Русия, включително в контекста на войната срещу Украйна.

„Русия инвестира огромни ресурси в изборите в Молдова, защото иска да върне страната в своята орбита. Интересите им не са мирни и последствията за гражданите биха били драматични“, добави тя.

Държавният глава подчерта, че най-големият риск е използването на Молдова срещу Украйна от Руската федерация.

„Знам, че някои хора ще кажат: „Не е възможно Молдова да бъде използвана срещу Одеса.“ Трудно е да си представим такъв сценарий. Знаете ли какво ще ви кажа? Колко от нас вярваха, че може да има война в Украйна? Колко от нас вярваха преди 24 февруари [2022 г.], че ще има война? Вероятно много малко или дори никой. Когато има агресия в съседна държава, когато виждате какво прави Русия в Украйна, когато знаем манията на Русия по Одеса, когато реакциите на Москва са показателни всеки път, когато ние или някой друг говори за този риск, тези неща не са измислици. Реакциите са преувеличени, защото ги притеснява, че говорим за това“, заяви Мая Санду.

Друг сериозен проблем, подчертан от молдовския президент, е купуването на гласове.

„Колкото и да се опитват нашите институции, не е възможно да достигнем до всеки гражданин и да разкрием всяка мрежа. Научихме, че такива мрежи се изграждат дори в диаспората и призовавам нашите сънародници в чужбина да не попадат в тези капани. Разбирам, че се предоставят големи суми, говорят за 300 евро или повече“, каза президентът.

Мая Санду предупреди, че тези, които приемат пари за гласове, ще бъдат санкционирани със значителни глоби.

„По отношение на нашите граждани, които биха продали гласа си в чужбина, ще обсъдим това с властите на съответните страни, тъй като тези практики са сериозни във всяка демокрация. Моята молба още веднъж е: не продавайте гласа си, не продавайте страната си. Последиците ще бъдат драматични и без значение колко големи пари предлагат купувачите на гласове, тези пари не оправдават предателството към родината. Защото това е предателство към родината в най-прекия смисъл“, добави държавният глава на Молдова.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)

/ДИ/

