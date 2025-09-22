Молдовската полиция е провела мащабно разследване за руска намеса на изборите

Властите на Молдова проведоха днес серия от обиски във връзка с предполагаемите подкрепяни от Русия усилия за дестабилизиране на страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните сили на реда.

Агенцията заяви, че полицейските операции се провеждат преди парламентарните избори в страната, в които властите смятат, че Кремъл се опитва да се намеси.

Изборите на 28 септември може да имат значителни последици за кандидатурата на Молдова за присъединяване към Европейския съюз – процес, който, както смятат властите в Кишинев, Москва се опитва да провали чрез разпространяването дезинформация, организиране на масови протести и купуване на гласове.

Националната полиция съобщи, че следователи съвместно със силите за сигурност са провели 250 претърсвания срещу 100 лица, но не уточни какви са политическите им пристрастия.

"Претърсванията са свързани с криминален случай за подготовка на масови протести и дестабилизация, които са координирани от Руската федерация с престъпни елементи", пише в изявление на силите на реда.

Игор Додон, съпредседател на молдовския проруски "Патриотичен блок", който се очаква да предизвика проевропейската Партия на действието и солидарността, заяви, че някои от неговите членове са станали цел на полицейската операция.

"Престъпният режим на Партията на действието и солидарността се опитва да ни сплаши, да накара народа да се страхува, да ни заглуши", заяви в социалната мрежа Телеграм Додон, който е и бивш президент на страната.

Президентът Мая Санду, която описа скорошния вот като "изборите с най-много последици" в историята на Молдова, предупреди, че Москва се опитва да повлияе на изборите, за да запази Кишинев в орбитата си.

Русия отрича намеса във вътрешните дела на Молдова.