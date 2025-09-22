Проевропейското мнозинство в парламента на Молдова може да се запази, според данни от ново социологическо проучване

Проевропейското мнозинство в парламента на Молдова може да се запази след парламентарните избори на 28 септември, показват данните от ново социологическо проучване, оповестени днес, съобщава информационният сайт Щири.мд (Știri.md).

Проучването е осъществено онлайн от Института за социално-политически прогнози "Диалог" в периода 16-20 септември.

Според данните управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността (PAS) би получила 39,7 процента от гласовете.

В досегашния 101-местен парламент PAS разполагаше с мнозинство от 62 гласа.

На второ място в проучването е опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии, който събира 13,5 процента от потенциалните гласове.

В Патриотичния блок влизат Партията на социалистите в Република Молдова на бившия президент Игор Додон, партия "Сърцето на Молдова" на Ирина Влах, "Бъдеще за Молдова" на бившия министър-председател Василе Тарлев и Комунистическата партия на бившия президент Владимир Воронин.

"Нашата партия" на Ренато Усатъй е трета с 6,7 процента.

Предизборният блок "Алтернатива" е получил в допитването 6,1 процента, които не биха му позволили да излъчи представители в парламента, тъй като изборният праг за коалиции е 7 процента, а за партии – 5 на сто.

Според допитването това ще може да направи партия "Лига на градовете и общините", която получава 5,9 процента в анкетата.

Авторите на проучването определят като изненада бързия растеж в анкетите на "Лигата на градовете и общините", която е относително млада партия с проевропейска ориентация. Този подем може да се обясни донякъде с факта, че партията е създадена от бивши кметове, които вече имат съществен политически опит и подкрепа в населените места, посочват авторите на проучването.

Останалите партии и коалиции, които са подали листи за участие във вота, не преминават изборния праг.

Нерешилите за кого ще гласуват са 14,1 процента в това проучване, докато в предишни анкети този дял на молдовските гласоподаватели бе около 30 на сто.

В рамките на допитването е бил зададен и въпрос за външнополитическите симпатии на гражданите. Резултатите потвърждават, че молдовците гледат положително както на Украйна, така и на Румъния. Този резултат е валиден както за говорещите румънски език, така и за рускоговорещите, отбелязва Щири.мд.

Румънският език бе обявен за официален език в Молдова през 2023 г., след като в парламента бе одобрена инициатива за преименуване на езика от молдовски на румънски. Промяната бе гласувана от депутатите от Партията на действието и солидарността, докато опозиционният Блок на комунистите и социалистите се противопостави с мотив, че решението противоречи на конституцията, където езикът се нарича молдовски.

Проучването на Института за социално-политически прогнози "Диалог" е осъществено чрез онлайн въпросник сред представителна извадка от 1354 души. Максимално допустимата грешка е 2,7 процента.