Мексиканските власти убиха 13 души при сблъсък с въоръжена група на наркокартелите в щата Синалоа

Светослав Танчев
Мексиканските власти убиха 13 души при сблъсък с въоръжена група на наркокартелите в щата Синалоа
Мексиканските власти убиха 13 души при сблъсък с въоръжена група на наркокартелите в щата Синалоа
Мексикански военнослужещи от Националната гвардия патрулират улиците в град Кулиакан в щата Синалоа в Мексико, 14 октомври 2024 г. Снимка: AP Photo
Мексико,  
04.11.2025 02:55
 (БТА)

Мексиканските власти в щата Синалоа на тихоокеанското крайбрежие на Мексико бяха атакувани от въоръжена група вчера следобед, като инцидентът доведе до смъртта на 13 от нападателите, съобщи министърът на сигурността и защитата на гражданите Омар Гарсия Харфуч, предаде Ройтерс.

Харфуч добави, че още четирима души са били задържани и мексиканските власти са освободили други девет души, които преди това са били отвлечени.

През изминалата една година този мексикански щат бе засегнат от вълна на насилие между фракциите на наркокартела "Синалоа", докато властите се опитват да си върнат контрола над района.

