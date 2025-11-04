Дългогодишният дипломат Ким Йон-нам, служил като церемониален "държавен глава" на Северна Корея, почина на 97-годишна възраст, предаде КЦТА

Подробно търсене

AP, FILE - Kim Yong Nam, head of the Presidium of the Supreme People's Assembly of North Korea, speaks with the Associated Press at the Mansudae Assembly Hall in Pyongyang, North Korea, Oct. 4, 2013. (AP Photo/David Guttenfelder, File)
Ким Йон-нам, единственият човек извън управляващата династия Ким, служил като церемониален "държавен глава" на Северна Корея, почина вчера на 97-годишна възраст, предаде тази сутрин севернокорейската агенция КЦТА.

Ким Йон-нам е бивш председател на Президиума на Върховното народно събрание (парламента) на КНДР и дългогодишен дипломат, който е служил и на тримата досегашни лидери на страната.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун изрази рано тази сутрин съболезнованията си пред ковчега на Ким Йон-нам, съобщи КЦТА.

Заемайки церемониална роля в страна, строго контролирана от семейна диктатура, уникалната позиция на Ким Йон-нам като формален "държавен глава" от 1998 г. до пенсионирането му през 2019 г. го превърна в лицето на КНДР в ключови дипломатически събития, отбелязва Ройтерс.

"Въпреки че бе с предимно церемониална роля в последната част от кариерата си, Ким Йон-нам имаше голямо влияние чрез връзки с дипломати и служители на външното министерство на Северна Корея", каза Майкъл Мадън, експерт по лидерството в Северна Корея на американския мозъчен тръст "Стимсън сентър" (Stimson Center).

Роден през 1928 г., Ким Йон-нам заема ключови постове в севернокорейското министерство на външните работи, допринасяйки за формирането на дипломацията на Северна Корея под ръководството на основателя на държавата Ким Ир-сен, преди да поеме ефективно ръководството на висшата дипломация и да представлява изолираната КНДР под ръководството на Ким Чен-ир.

"Той бе единственият известен висш севернокорейски служител, който никога не е бил премахнат, изпратен в изгнание или наказан от Ким Чен-ир или Ким Ир-сен", каза Мадън.

Ким Йон-нам продължи да служи като дипломатическо лице на Северна Корея и при Ким Чен-ун, посрещайки високопоставени гости в Пхенян и посещавайки Южна Корея през 2018 г. като ръководител на севернокорейската делегация за Зимните олимпийски игри, където се срещна с тогавашния южнокорейски президент Мун Чже-ин.

Северна Корея ще организира държавно погребение, съобщи още агенция КЦТА.

