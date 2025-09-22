Президентката на Молдова твърди, че Русия "харчи стотици милиони" за намеса в изборите

Президентката на Молдова Мая Санду обвини Русия, че харчи стотици милиони евро за опити да повлияе на предстоящите парламентарни избори в страната, съобщи Ройтерс.

"Кремъл излива стотици милиони евро, за да купи стотици хиляди гласове от двата бряга на река Днестър и в чужбина", заяви тя в видеообръщение, публикувано онлайн. "Хората ежедневно са заливани с лъжи. Стотици лица са платени, за да провокират безредици, насилие и да разпространяват страх."

Русия отрича да се меси във вътрешните работи на Молдова.

Междувременно молдовските власти заявиха, че са провели 250 обиски и са задържали десетки лица в рамките на разследване на предполагаем подкрепян от Русия план за подбуждане на "масови безредици" и дестабилизиране на страната в навечерието на важни парламентарни избори, информира Асошиейтед прес.

74 души са били задържани за срок до 72 часа, заяви Виктор Фуртуна, главен прокурор на Молдова от Службата за борба с организираната престъпност.

В неделя молдовците ще гласуват за избор на нов 101-местен парламент, в избори, които мнозина разглеждат като избор между продължаване на пътя на Молдова към членство в Европейския съюз или по-тесни връзки с Русия, отбелязва АП.