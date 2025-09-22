Подробно търсене

Президентката на Молдова твърди, че Русия "харчи стотици милиони" за намеса в изборите

Пламен Йотински
Президентката на Молдова твърди, че Русия "харчи стотици милиони" за намеса в изборите
Президентката на Молдова твърди, че Русия "харчи стотици милиони" за намеса в изборите
Президентката на Молдова Мая Санду. . Снимка:AP/Petr Josek
Кишинев,  
22.09.2025 18:42
 (БТА)

Президентката  на Молдова Мая Санду обвини Русия, че харчи стотици милиони евро за опити да повлияе на предстоящите парламентарни избори в страната, съобщи Ройтерс.

"Кремъл излива стотици милиони евро, за да купи стотици хиляди гласове от двата бряга на река Днестър и в чужбина", заяви тя в видеообръщение, публикувано онлайн. "Хората ежедневно са заливани с лъжи. Стотици лица са платени, за да провокират безредици, насилие и да разпространяват страх."

Русия отрича да се меси във вътрешните работи на Молдова.

Междувременно молдовските власти заявиха, че са провели 250 обиски и са задържали десетки лица в рамките на разследване на предполагаем подкрепян от Русия план за подбуждане на "масови безредици" и дестабилизиране на страната в навечерието на важни парламентарни избори, информира Асошиейтед прес.

74 души са били задържани за срок до 72 часа, заяви Виктор Фуртуна, главен прокурор на Молдова от Службата за борба с организираната престъпност.

В неделя молдовците ще гласуват за избор на нов 101-местен парламент, в избори, които мнозина разглеждат като избор между продължаване на пътя на Молдова към членство в Европейския съюз или по-тесни връзки с Русия, отбелязва АП.

/ПЙ/

Свързани новини

22.09.2025 15:05

Република Молдова – полигон за пропагандна война

Република Молдова се превърна в полигон за пропагандна война преди парламентарните избори на 28 септември на фона на политически дискусии върху дилемата, която стои пред страната от повече от 30 години: Русия или Европа?
22.09.2025 14:42

Молдовската полиция е провела мащабно разследване за руска намеса на изборите

Властите на Молдова проведоха днес серия от обиски във връзка с предполагаемите подкрепяни от Русия усилия за дестабилизиране на страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните сили на реда. Агенцията заяви, че полицейските операции се
22.09.2025 13:23

Проевропейското мнозинство в парламента на Молдова може да се запази, според данни от ново социологическо проучване

Проевропейското мнозинство в парламента на Молдова може да се запази след парламентарните избори на 28 септември, показват данните от ново социологическо проучване, оповестени днес, съобщава информационният сайт Щири.мд (Știri.md).
21.09.2025 12:13

"ТикТок" и "Телеграм" се използват като инструмент за дезинформация във връзка с предстоящите избори в Молдова, посочиха международни експерти

Изборният процес в Молдова е белязан от значителни рискове, включително злонамерено чуждестранно влияние и незаконно финансиране, дезинформация и уязвимости в медиите. Това са констатациите от междинния доклад за парламентарните избори в Молдова на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:41 на 22.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация