"ТикТок" и "Телеграм" се използват като инструмент за дезинформация във връзка с предстоящите избори в Молдова, посочиха международни експерти

Изборният процес в Молдова е белязан от значителни рискове, включително злонамерено чуждестранно влияние и незаконно финансиране, дезинформация и уязвимости в медиите. Това са констатациите от междинния доклад за парламентарните избори в Молдова на 28 септември, представен тази седмица от Европейската мрежа на организациите за наблюдение на избори (ENEMO), съобщават молдовски медии.

На пресконференция тази седмица медийният анализатор на ENEMO Мая Милкич отбеляза, че „разпространяваната онлайн дезинформация и чуждестранното влияние са сред най-големите рискове за парламентарния вот“, съобщи новинарската агенция IPN.

Според доклада на ENEMO социалните мрежи, особено "ТикТок" и "Телеграм", се използват като инструменти за дезинформация, чуждeстранно влияние и скрито финансиране. Координирани атаки експлоатират идентичносттта, религията и традиционните ценности, за да поляризират обществото, а "Телеграм" е използван и за сплашване на журналисти, посочиха на пресконференцията експерти от Европейската мрежа на организациите за наблюдение на избори.

Въпреки разширяването на сътрудничеството с платформите и инициативите за проверка на фактите, мащабът и сложността на манипулативните тактики надхвърлят усилията на институциите и гражданското общество, казват експертите.

ENEMO провежда ограничена международна мисия за наблюдение на изборите в Молдова по покана на Централната избирателна комисия. Целта на мисията е да наблюдава изборния процес и да оцени спазването на правната рамка, прозрачността и справедливостта на изборите.

Мисията се състои от шестима експерти от основния екип, базиран в Кишинев.

От платформата "ТикТок" съобщиха, че продължават да предприемат мерки, за да защитят почтеността на платформата и да подкрепят местната общност в безопасното и отговорно взаимодействие със съдържание, свързано с парламентарния вот, съобщава информационният сайт Щири.мд. (Știri.md).

Представители на платформата припомнят, че през август в сътрудничество с ЦИК на Молдова са лансирали приложение, наречено Изборен център, което позволява на потребителите лесно да намират достоверна информация във връзка с вота. "ТикТок" също така прилага строги политики за засичане и премахване на съдържание, което нарушава правилата.

За да защити местната общност от дезинформация, между 1 юли и 9 септември "ТикТок" е премахнала 4519 материала, проактивно е предотвратила над 2,2 милиона фалшиви харесвания, над 1,4 милиона фалшиви последвания и е блокирала над 250 000 профила от типа спам в Молдова. Премахнати са били над 100 000 фалшиви профила, над 1,3 млн. фалшиви харесвания и над 1,6 млн. фалшиви последователи, съобщава молдовският новинарски сайт.

Президентът на Молдова Мая Санду се срещна тази седмица с представителите на международните организации, които ще наблюдават изборите, съобщава още Щири.мд. Сред тях са Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Европейската мрежа на организациите за наблюдение на избори.

На срещата държавният глава обърна внимание на международните наблюдатели върху чуждестранната намеса, която има за цел да подкопае демократичния процес в Молдова. Мая Санду спомена конкретно незаконно финансиране на антиевропейски сили, координирани от престъпни групи мрежи за купуване на гласове, кампании по дезинформация, кибератаки, платени протести и опити за насаждане на разделение в обществото.

„Молдовците трябва да решават за молдовците“, подчерта на срещата Мая Санду.

Мисията на ENEMO ще публикува окончателните си заключения на 29 септември след парламентарните избори.