Престолонаследникът и премиер на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд ще посети Тръмп на 18 ноември, съобщи Белият дом

Престолонаследникът и премиер на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд ще посети Белия дом на 18 ноември за официално работно посещение при президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи снощи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

Визитата идва в момент, в който Тръмп настоява Саудитска Арабия да се включи в списъка на държавите, присъединили се към Авраамовите споразумения.

През 2020 г. Тръмп сключи споразумения с Обединените арабски емирства, Бахрейн, Судан и Мароко за нормализиране на отношенията с Израел.

Саудитците обаче се колебаят да се присъединят към тези споразумения поради липсата на стъпки към създаването на палестинска държава.