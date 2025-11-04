site.btaНа официална церемония ще бъде връчена наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“
На официална церемония ще бъде връчена наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“ на Нов български университет, съобщиха от университета.
Това най-високо отличие на НБУ е национална награда, присъждана в памет на създателя, класическия филолог и общественик проф. Богдан Богданов. Той посвети живота си на науките за човека и обществото, съчетавайки ролите на учен, писател, преподавател и водеща обществена фигура, посочват от университета.
Отличена с наградата за 2025 година ще бъде писателката Теодора Димова. Церемонията ще се състои на 4 ноември от 18:00 ч. в Аудитория 1 на библиотека „Проф. Богдан Богданов“ в Нов български университет.
БТА припомня, че наградата „Богдан Богданов" отличава личности, които пресъздават и популяризират основните идеи и ценности на проф. Богданов: силата на словото, свободата на духа и изграждането на демократично общество. Тя се присъжда от 2017 г.
Предишни носители на наградата са: 2017 – Борис Христов – поет, чиято скромност и отдаденост на словото го превърнаха в митологичен образ на демократична България; 2018 – проф. Михаил Неделчев – за ценните приноси в историята на българската литература и за яркото му присъствие в обществения и политически живот; 2019 – доц. Снежина Петрова и доц. Георги Гочев – за проекта „Медея“, който даде живот на каузите и ценностите на проф. Богдан Богданов; 2020 – Найден Тодоров – за успехите в сферата на изкуството и управлението на художествени институции; 2021 – проф. Георги Фотев – за развитието на социологията и за утвърждаването на гражданското висше образование; 2022 – проф. Цочо Бояджиев – за неоценимия принос към науката, преводаческата работа и поддържането на жива философска общност у нас; 2023 – Райна Кабаиванска – за изключителния ѝ принос към оперното изкуство и посвещаването ѝ на младите таланти; 2024 – проф. Ивайло Търнев – за изключителните научни и преподавателски постижения, откритията му в медицината и за човечността, добротата и съпричастността, съпътстващи професионалния му път.
