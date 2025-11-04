На официална церемония ще бъде връчена наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов“ на Нов български университет, съобщиха от университета.

Това най-високо отличие на НБУ е национална награда, присъждана в памет на създателя, класическия филолог и общественик проф. Богдан Богданов. Той посвети живота си на науките за човека и обществото, съчетавайки ролите на учен, писател, преподавател и водеща обществена фигура, посочват от университета.

Отличена с наградата за 2025 година ще бъде писателката Теодора Димова. Церемонията ще се състои на 4 ноември от 18:00 ч. в Аудитория 1 на библиотека „Проф. Богдан Богданов“ в Нов български университет.

БТА припомня, че наградата „Богдан Богданов" отличава личности, които пресъздават и популяризират основните идеи и ценности на проф. Богданов: силата на словото, свободата на духа и изграждането на демократично общество. Тя се присъжда от 2017 г.

Предишни носители на наградата са: 2017 – Борис Христов – поет, чиято скромност и отдаденост на словото го превърнаха в митологичен образ на демократична България; 2018 – проф. Михаил Неделчев – за ценните приноси в историята на българската литература и за яркото му присъствие в обществения и политически живот; 2019 – доц. Снежина Петрова и доц. Георги Гочев – за проекта „Медея“, който даде живот на каузите и ценностите на проф. Богдан Богданов; 2020 – Найден Тодоров – за успехите в сферата на изкуството и управлението на художествени институции; 2021 – проф. Георги Фотев – за развитието на социологията и за утвърждаването на гражданското висше образование; 2022 – проф. Цочо Бояджиев – за неоценимия принос към науката, преводаческата работа и поддържането на жива философска общност у нас; 2023 – Райна Кабаиванска – за изключителния ѝ принос към оперното изкуство и посвещаването ѝ на младите таланти; 2024 – проф. Ивайло Търнев – за изключителните научни и преподавателски постижения, откритията му в медицината и за човечността, добротата и съпричастността, съпътстващи професионалния му път.

/ИПД