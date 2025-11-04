Подробно търсене

Конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната" ще се състои днес в резиденция "Бояна"

Снимка: кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов, архив
София,  
04.11.2025 06:00
 (БТА)

Министерството на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ) организират днес конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Тя ще се проведе в резиденция "Бояна" и е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година, съобщиха от МФ. 
 
Конференцията ще започне в 9:00 ч. сутринта с откриваща сесия, в която ще участват премиерът Росен Желязков и управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ ) Кристалина Георгиева. Изказване ще бъде направено и от президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. 

Диалогът на лидерите ще започне с видеоконферентна връзка с Паскал Донахю, председател на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия, последвана от кръгла маса с министъра на финансите Теменужка Петкова, управителя на БНБ Димитър Радев, комисаря за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването Валдис Домбровскис и Пиер Граменя, управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност. Модератор на събитието на високо равнище ще бъде Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019-2023 г.).

Събитието ще се излъчва на живо на български език на фейсбук страницата "За еврото БГ" и на английски език и на интернет страницата evroto.bg. 

БТА припомня, че на 8 юли тази година България получи финално "да" от Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент да стане 21-вият член на еврозоната от 1 януари 2026 година. Това ще стане точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз.

Съветът на ЕС гласува с единодушие последните решения, свързани с приемането на еврото у нас, завършвайки процедурата. Един от трите правни акта, приети от министрите, определя обменния курс лев-евро на 1,95583 лева за 1 евро, което съответства на текущия централен курс на лева във валутния борд.

Преди това Европейският парламент одобри с голямо мнозинство доклада за въвеждането на единната европейска валута от България. Това стана с 531 гласа "за", 69 "против" и 79 "въздържал се". 

