Членството в еврозоната ще привлече чуждестранни инвеститори към българския капиталов пазар, каза Маню Моравенов, изп. директор на БФБ, на форум в София

Членството на България в еврозоната ще привлече интереса на чуждестранни инвеститори към българския капиталов пазар, като компаниите у нас с интерес за набиране на капитал трябва да се възползват от това. Това посочи днес изпълнителният директор на Българската фондова борса (БФБ) Маню Моравенов на конференцията "БАУД NextGen: Бъдещето на инвестициите" в "Event Space 2020" в София. Организатор на форума е Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

По думите на Моравенов мисленето на инвеститорите по света се променя, като това се вижда особено в новото поколение. Европа от своя страна навлиза в нов етап на развитие на капиталовите пазари, като този процес е бил маркиран с обявяването на Съюза за спестявания и инвестиции, чиято основна цел е да насърчи спестяванията на гражданите да бъдат превърнати в повече инвестиции. От своя страна БФБ работи за предпоставки, които да позволят тези процеси да се случват безпроблемно, а именно придаване на достатъчна дълбочина на капиталовия пазар, предвидимост на регулациите и повишаване на финансовата култура.

"Със сигурност влизането на България в еврозоната ще премахне валутния риск, което определено ще насочи доста повече погледи на чуждестранни инвеститори към българския капиталов пазар. Ние трябва да се възползваме от тази възможност и да търсим паралелно с това компании, които проявяват интерес за набиране на капитал", каза Моравенов, добавяйки, че новото поколение инвеститори обаче изпъква с различен начин на мислене.

"Трябва да имаме предвид, че новата генерация инвеститори не инвестират просто само търсейки печалба, те инвестират във визия, инвестират в устойчивост, инвестират в идеи. По този начин трябва да се представят и проектите, и компаниите, които ще търсят капитал", каза той.

Според него за да се случи всичко това обаче, българският капиталов пазар трябва да намери свое място в европейския пазар.

"Аз лично смятам, че има всички предпоставки Българската фондова борса, и капиталовият пазар по принцип, да заеме своето достойно място сред европейските капиталови пазари и да бъде наистина добре свързан с тях", каза Моравенов.

То посочи, че БФБ работи активно в процеси по кооперации и сътрудничество с други фондови борси в Европа, давайки за пример инициативи като участието на БФБ в обща компания, която е собственост на почти всички европейски фондови борси, както и подписан меморандум между финансовите министерства на 8 страни от Централна и Източна Европа, включително и България, за сътрудничеството на техните фондове борси.

Моравенов каза, че може да се очаква в скоро време и нова инициатива на ниво финансови министерства и регулатори, която да подкрепи работата по премахване на потенциални пречки, свързани с регулациите на отделните капиталови пазари в тези държави.

Относно процеси като дигитализацията и токенизацията на финансовите активи, Моравенов заяви, че БФБ е готова да влезе в диалог, така че заедно с бизнеса да търси бъдещето на инвестициите, насочено към дигиталните технологии.