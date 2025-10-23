Подробно търсене

Мартин Леков
Понижения за всички индекси на БФБ
Снимка: Благой Кирилов/БТА (ЕВ), архив
София,  
23.10.2025 18:30
 (БТА)
Всички индекси на Българска фондова борса (БФБ) отчетоха понижения в рамките на днешната търговска сесия. SOFIX отстъпи с 0,35 на сто до равнище от 1068,14 пункта. Индикаторите BGBX40 и BGREIT намаляха с 0,32 на сто и 0,08 на сто до съответно 192.53 пункта и 228,46 пункта. BGTR30 регистрира спад от 0,51 на сто до 941,31 пункта, а beamX загуби 0,04 на сто до 107,57 пункта.

Оборотът на основен пазар на БФБ достигна 5,4 млн. лева. На алтернативен пазар бяха сключени сделки за 9 508 лева, на пазара "Бийм“ бе регистриран оборот от 34 404 лева, а на MTF BSE International оборотът достигна 97 260 лева.

Най-търгуваната позиция днес бе тази на "Българска фондова борса“ АД. В рамките на 170 сделки инвеститорите прехвърлиха общо 371 151 лота, реализирайки оборот от 3,84 млн. лева. Книжата на дружеството поевтиняха с 4,42 на сто до цена от 10,8 лева за брой. В края на миналата седмица "Българска фондова борса" АД обяви покана за предстоящо извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се състои на 25 ноември 2025 година. Една от точките от дневния ред е проект за решение за разпределяне на 6-месечен дивидент на акционерите в размер на 16,6 млн. лева или 1,26 лева на акция.

Книжата на "Шелли груп“ ЕД поскъпнаха днес с 2,30 на сто до цена от 104,44 лева з аброй, като това се случи след 30 трансакции за 2 003 лота, оформили оборот от 205 473 лева.

Оборот от близо 36 000 лева бе записан след 22 сделки за 7 286 лота от емисията на "Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ. Акциите на компанията отстъпиха с 0,40 на сто до цена от 4,98 лева за брой.

/БП/

22.10.2025 18:28

Четири от индексите на Българската фондова борса се понижават в днешната сесия

Четири от индексите на Българската фондова борса (БФБ) се понижават в днешната сесия, показват данните на борсовата платформа.   Основният индекс на БФБ SOFIX е надолу с 1 на сто до 1071,94 пункта. Широкият измерител BGBX40 отстъпи с 0,66 на сто до
21.10.2025 17:59

Повишение за SOFIX и оборот от близо 6 млн. лева на БФБ в днешната сесия

Четири от петте индекса на Българска фондова борса (БФБ) постигнаха ръст в рамките на днешната търговска сесия. SOFIX нарасна с 0,54 на сто до 1082,77 пункта. Индикаторите BGBX40 и BGTR30 регистрираха повишение от 0,24 на сто и 0,11 на сто до
21.10.2025 13:01

Членството в еврозоната ще привлече чуждестранни инвеститори към българския капиталов пазар, каза Маню Моравенов, изп. директор на БФБ, на форум в София

Членството на България в еврозоната ще привлече интереса на чуждестранни инвеститори към българския капиталов пазар, като компаниите у нас с интерес за набиране на капитал трябва да се възползват от това. Това посочи днес изпълнителният директор на
20.10.2025 18:03

Ръст за повечето индекси на БФБ в днешната търговия

Три от четирите индекса на Българска фондова борса (БФБ) регистрираха повишение днес. Основният индикатор SOFIX записа ръст от 0,28 на сто до 1076,93 пункта. BGBX40 и BGTR30 нараснаха с 0,11 на сто и 0,29 на сто до съответно 193,96 пункта и 948,29
20.10.2025 17:45

За 25 години индексът на БФБ SOFIX е нараснал над 10 пъти

Българският капиталов пазар отбелязва 25 години от създаването на основния борсов индекс SOFIX - бенчмаркът, който следи представянето на 15-те най-ликвидни компании на Българска фондова борса (БФБ). SOFIX, чийто старт е даден на 20 октомври 2000

Към 19:00 на 23.10.2025 Новините от днес

