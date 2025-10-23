Понижения за всички индекси на БФБ

Всички индекси на Българска фондова борса (БФБ) отчетоха понижения в рамките на днешната търговска сесия. SOFIX отстъпи с 0,35 на сто до равнище от 1068,14 пункта. Индикаторите BGBX40 и BGREIT намаляха с 0,32 на сто и 0,08 на сто до съответно 192.53 пункта и 228,46 пункта. BGTR30 регистрира спад от 0,51 на сто до 941,31 пункта, а beamX загуби 0,04 на сто до 107,57 пункта.

Оборотът на основен пазар на БФБ достигна 5,4 млн. лева. На алтернативен пазар бяха сключени сделки за 9 508 лева, на пазара "Бийм“ бе регистриран оборот от 34 404 лева, а на MTF BSE International оборотът достигна 97 260 лева.

Най-търгуваната позиция днес бе тази на "Българска фондова борса“ АД. В рамките на 170 сделки инвеститорите прехвърлиха общо 371 151 лота, реализирайки оборот от 3,84 млн. лева. Книжата на дружеството поевтиняха с 4,42 на сто до цена от 10,8 лева за брой. В края на миналата седмица "Българска фондова борса" АД обяви покана за предстоящо извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се състои на 25 ноември 2025 година. Една от точките от дневния ред е проект за решение за разпределяне на 6-месечен дивидент на акционерите в размер на 16,6 млн. лева или 1,26 лева на акция.

Книжата на "Шелли груп“ ЕД поскъпнаха днес с 2,30 на сто до цена от 104,44 лева з аброй, като това се случи след 30 трансакции за 2 003 лота, оформили оборот от 205 473 лева.

Оборот от близо 36 000 лева бе записан след 22 сделки за 7 286 лота от емисията на "Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ. Акциите на компанията отстъпиха с 0,40 на сто до цена от 4,98 лева за брой.