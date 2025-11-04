Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, каза премиерът Росен Желязков

Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа. Това заяви премиерът Росен Желязков в изказване по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Събитието е организирано от Министерството на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ) и се състои в резиденция "Бояна". Форумът е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г.

Нашата цел не е присъединяването, нашата цел е да сме част от еврозоната, заяви министър-председателят. По думите му това означава пълноправно участие в европейската икономическа архитектура.

Днес България стои на прага на важен в своето историческо развитие момент. От 1 януари България ще стане част от семейството на държави, приели еврото като своя валута, не като чужда, която обединява над 340 милиона граждани в повече от 20 европейски държави, заяви още Желязков.