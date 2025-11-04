Подробно търсене

Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, каза премиерът Росен Желязков

Борислава Бибиновска
Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, каза премиерът Росен Желязков
Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, каза премиерът Росен Желязков
Снимка: БТА, архив
София ,  
04.11.2025 09:17
 (БТА)

Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа. Това заяви премиерът Росен Желязков в изказване по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Събитието е организирано от Министерството на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ) и се състои в резиденция "Бояна". Форумът е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г.

Нашата цел не е присъединяването, нашата цел е да сме част от еврозоната, заяви министър-председателят. По думите му това означава пълноправно участие в европейската икономическа архитектура.

Днес България стои на прага на важен в своето историческо развитие момент. От 1 януари България ще стане част от семейството на държави, приели еврото като своя валута, не като чужда, която обединява над 340 милиона граждани в повече от 20 европейски държави, заяви още Желязков.

/ЦМ/

Свързани новини

04.11.2025 06:00

Конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната" ще се състои днес в резиденция "Бояна"

Министерството на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ) организират днес конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Тя ще се проведе в резиденция "Бояна" и е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:29 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация