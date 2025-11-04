Подробно търсене
БТА, София (4 ноември 2025) Конференция на високо равнище "България на прага на еврозоната", организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка като част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година, се провежда в резиденция "Бояна".
04.11.2025 13:48
Конференция на високо равнище "България на прага на еврозоната" се състоя в резиденция Бояна днес като част от Националната кампания на Министерството на финансите и на Българска народна банка за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 годна. 

Събитието започна с откриваща сесия, в която участваха премиерът Росен Желязков и управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ ) Кристалина Георгиева. Изказване направи и президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, която посети за първи път България. 

Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа. Това послание отправи премиерът Росен Желязков в своето изказване пред залата

Кристалина Георгиева обърна на свой ред внимание, че макар приемането на еврото да е важна стъпка, само по себе си то не гарантира по-висок жизнен стандарт. Задачата сега, според нея, е съчетаването на въвеждането на единната ваута с разумни политики и "катапултиране на процеса на икономическа конвергенция на следващо ниво", така че доходът на глава от населението да достигне средното ниво за Европейския съюз през следващото десетилетие. 

Присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. е значим етап в европейската интеграция на страната, но не трябва да се възприема като крайна цел. Това беше посланието на Кристин Лагард към България, призовавайки обществото ни да не се поддава на умора от реформите. 

В рамките на конференцията се проведе и диалог на лидерите, в който участва Паскал Донахю, председател на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия. Заради неотложни ангажименти в своята страна Паскал Донахю се присъедини  към форума дистанционно от Дъблин. В рамките на своето участие той наблегна на исторически високите нива на обществена подкрепа към еврото в държавите членки на еврозоната. В момента доверието към единната валута надхвърля 80 процента. Според него една от основните причини за високия процент се дължи на факта, че в бързо променящия се свят еврото спомага за по-тясно сътрудничество между държавите при справянето с актуалните предизвикателства.

Веднага след това последва кръгла маса на високо равнище. В нея участваха министърът на финансите Теменужка Петкова, управителят на БНБ Димитър Радев, комисарят за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването Валдис Домбровскис и Пиер Граменя, управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност.

Теменужка Петкова увери, че България е готова да се присъедини към еврозоната, а покритите от нея критерии за конвергенция ще гарантират, че страната ще участва достойно на масата, където се определя икономическото и финансово бъдеще на ЕС. Тя посочи също така, че България ще бъде надежден партньор и на свой ред призова за доверие към нея. 

Според Валдис Домбровскис България се присъединява към еврозоната в сложен геополитически контекст, в който светът става все по-фрагментиран и конфликтен. Затова, по думите му, е още по-важно страната да бъде част от по-голям и стабилен геополитически блок. 

За управителя на БНБ Димитър Радев присъединяването на България към еврозоната има едновременно историческо и стратегическо измерение, свеждащи се до въпросите за посоката и принадлежността на страната към сърцето на Европа. Димитър Радев подчерта, че страната трябва да продължи да поддържа разумна макроикономическа политика и след присъединяването към еврозоната. 

Върху значението страната да е част от еврозоната в момент на геополитически размирици акцентира и Пиер Граменя. Той определи като безценно членството на България в икономическия и валутен съюз. Ръководителят на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) припомни, че ЕМС е създаден в условията на криза, за да служи като опора при икономически сътресения. 

Модератор на днешната конференция "България на прага на еврозоната" беше Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019-2023 г.).   

В рамките на събитието бяха предвидени и две пресконференции, на които освен въпроси, свързани с предстоящото присъединяване на България към еврозоната и проектобюджета на страната за 2026 година, се отправиха и запитвания от общоевропейски интерес, свързани с руските активи, цифровото евро и редкоземните минерали. 

На журналистическите въпроси на първата пресконференция отговаряха Кристин Лагард и Димитър Радев. В отговор на запитвания на БТА към двамата Кристин Лагард подчерта, че България се "присъединява към еврозоната в момент, когато е важно да бъдем заедно", а Димитър Радев изтъкна отново необходимостта от връщане към дисциплинирана фискална политика. Пресконференцията им беше и моментът, когато Лагард и Радев поставиха символично своите подписи под евробанкноти като знак за предстоящото присъединяване на България към еврозоната от 1 януари 2026 година.  

Участници във втората пресконференция бяха Валдис Домбровскис и Теменужка Петкова. Тук финансовият министър отговаряше на въпроси за проектобюджета на страната за 2026 година, посочвайки, че най-голямото разходно перо във финансовата рамка за догодина са капиталовите разходи предвид изтичането на действието на механизма за възстановяване и устойчивост през август 2026 година и амбициите на правителството да реализира инвестициите и реформите по националния план. 

В кулоарите на форума се проведоха и странични срещи на министър-председателя Росен Желязков и управителя на БНБ Димитър Радев с Кристин Лагард и Кристалина Георгиева

/БП/

Свързани новини

04.11.2025 13:10

Гражданите трябва да са спокойни, БНБ и търговските банки са готови за въвеждането на еврото, каза Димитър Радев

Гражданите трябва да останат спокойни относно въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 година, тъй като Българската народна банка и търговските банки са готови за всички процеси, свързани с превалутирането и разпространението на
04.11.2025 13:00

Еврото не е просто валута, то е мощен символ на европейска интеграция, каза еврокомисарят по икономика Валдис Домбровскис

Еврото не е просто валута, то е мощен символ на европейска интеграция. Tова заяви еврокомисарят по икономиката и производителността Валдис Домбровскис по време на съвместна пресконференция с българския министър на финансите Теменужка
04.11.2025 12:53

Нужно е връщане към дисциплинирана фискална политика, другото означава по-високи данъци и дълг, заяви пред БТА управителят на БНБ

България трябва възможно най-скоро да се върне към пътя на разумната и дисциплинирана фискална политика. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев в отговор на въпрос на БТА по време на пресконференция в рамките на форума на
04.11.2025 12:42

Най-голямото разходно перо в проектобюджета за 2026 година са капиталовите разходи, посочи в отговор на въпрос финансовият министър Теменужка Петкова

Най-голямото разходно перо в проектобюджета за 2026 година са капиталовите разходи, свързани с изпълнението на реформите и инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), чието изпълнение приключва след август 2026 година.
04.11.2025 12:38

Правителството спазва ангажиментите си за плавен преход при приемане на еврото, каза премиерът на среща с директора на МВФ

Правителството стриктно спазва ангажиментите си по процеса на приемане на единната европейска валута, така че да постигнем плавен преход. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристали
04.11.2025 12:32

Кристин Лагард и Димитър Радев символично подписаха заедно евробанкноти

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев символично поставиха подписите си под евробанкноти като знак за предстоящото присъединяване на България към еврозоната от
04.11.2025 12:27

Стабилността на публичните финанси остава неотменим ангажимент и занапред, обяви министър Теменужка Петкова

Членството на България в еврозоната не е крайна цел, а начало на пътя, който страната ще извърви заедно с партньорите си от общата валутна зона. Еврозоната е не само предимство, но и отговорност, а България трябва да продължи да поддържа
04.11.2025 11:37

Присъединяването на България към еврозоната е историческа закономерност, каза управителят на БНБ Димитър Радев

Присъединяването на България към еврозоната е историческа закономерност, тъй като страната е една от най-старите държави в Европа с дълбоко вкоренена европейска идентичност. Това заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев по
04.11.2025 11:30

Геополитическите размирици са без прецедент, а влизането в еврозоната в такъв момент е изключително ценно, смята директорът на Европейския механизъм за стабилност

Геополитическите размирици днес са без прецедент, а присъединяването към еврозоната в подобен момент е изключително ценно. Това заяви управляващият директор на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) Пиер Граменя по време на конференцията на
04.11.2025 11:15

България ще бъде коректен партньор, вярвайте ни, призова министърът на финансите Теменужка Петкова

Вярвайте на България. Ние ще бъдем коректен партньор. Вярвайте на нас, ние вярваме на вас. С тези думи министърът на финансите Теменужка Петкова завърши своето изказване по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната".
04.11.2025 11:10

България ще заеме достойно своето място в еврозоната с покритите критерии за конвергенция, каза министърът на финансите Теменужка Петкова

България покри критериите за конвергенция и ще заеме достойно своето място на масата, на която се определя икономическото и финансово бъдеще на Европейския съюз. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова по време на конференцията на
04.11.2025 10:49

България е напълно готова да приеме еврото от 1 януари 2026 година, каза финансовият министър Теменужка Петкова

България е напълно готова да въведе еврото от 1 януари 2026 година както на национално, така и на местно равнище. Това послание отправи Теменужка Петкова, министър на финансите, в рамките на конференцията на високо равнище "България на прага на
04.11.2025 10:34

Присъединяването на България към еврото е начало на пътуване, а не край, не се поддавайте на умора от реформите, заяви в София президентът на ЕЦБ Кристин Лагард

Присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. е значим етап в европейската интеграция на страната, но не трябва да се възприема като крайна цел. Това подчерта президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард по
04.11.2025 10:12

Макар приемането на еврото да е важна стъпка, само по себе си то не гарантира по-висок жизнен стандарт, каза Кристалина Георгиева

Макар приемането на еврото да е важна стъпка, само по себе си то не гарантира по-висок жизнен стандарт. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева по време на конференцията на високо равнище "България
04.11.2025 09:17

Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, каза премиерът Росен Желязков

Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа. Това заяви премиерът Росен Желязков в изказване по време на конференцията на високо равнище "България на
