Присъединяването на България към еврото е начало на пътуване, а не край, не се поддавайте на умора от реформите, заяви в София президентът на ЕЦБ Кристин Лагард

Присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. е значим етап в европейската интеграция на страната, но не трябва да се възприема като крайна цел. Това подчерта президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната", която се провежда в резиденция "Бояна" и е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година. Организатори на събитието са Министерството на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ).

"България е извървяла дълъг път, за да изпълни всички критерии за присъединяване към еврото, но това е само началото на пътуването", каза Лагард, използвайки метафората за пътешествие, за да подчертае, че присъединяването не означава завършек на усилията, а открива нов етап на интеграция и растеж. Тя призова властите и гражданите да не се поддават на "умората от реформите" и да продължат да водят структурни и икономически промени. "Страни, които са продължили усилията си след присъединяване към еврозоната, са увеличили допълнително средния национален доход с около 10 процента в сравнение с тези, които са се отказали", отбеляза Лагард.

В своето изказване тя очерта два основни аспекта на ползите от въвеждането на еврото - просперитет и сигурност. По думите ѝ през последното десетилетие БВП на България на глава от населението се е увеличил от една трета до почти две трети от средното за еврозоната. Лагард посочи, че успешната интеграция на страната в европейската икономика и особено в единния пазар дава стабилна основа за по-нататъшно икономическо развитие.

"Българските фирми, независимо дали са големи корпорации, или малки и средни предприятия, ще се възползват от нулеви разходи за конверсия при търговия с основните си европейски партньори. Това ще спести около 1 милиард лева годишно", изтъкна Лагард. Тя даде пример с автомобилната индустрия в България, която доставя около 80 на сто от електронните компоненти за европейските автомобили, като отбеляза, че спестените средства могат да се реинвестират в растеж, иновации и повишаване на добавената стойност.

Президентът на ЕЦБ обърна внимание и на сигурността, която носи членството в еврозоната. "Живеем в много по-волатилен и фрагментиран свят с постоянни външни шокове", каза Лагард. За малките и отворени икономики като България, където почти една от две работни позиции зависи от чуждестранното търсене, колебанията могат да бъдат особено остри. Тя посочи, че валутният борд е осигурил частична защита, но истинската стабилност идва от институционалната надеждност на членството в еврозоната. "Евро членството предоставя защита срещу валутна нестабилност с основните търговски партньори и предпазва българските фирми от резки колебания, които могат да ерозират конкурентоспособността им глобално", обясни Лагард.

Тя отбеляза също, че присъединяването към еврото намалява риска от превалутиране - феномен, при който колебанията на валутния курс могат да доведат до рязко повишаване на цените за износ и внос. Този ефект е особено значим за малките и средни предприятия, които вече няма да търпят загуби от внезапни колебания на лева спрямо еврото, като това стабилизира финансовото планиране и ценовата им политика. В резултат фирмите могат да инвестират с по-голяма увереност, а потребителите да бъдат защитени от неочаквани поскъпвания.

Президентът на ЕЦБ коментира и най-често срещаните опасения около присъединяването - загуба на национален суверенитет и повишаване на цените. "България няма да загуби контрол над икономическата си политика. На практика страната вече импортира паричната политика на по-големи икономики, но без глас на масата. С присъединяването си към еврозоната България ще има пълно право на глас в Съвета на управителите на ЕЦБ, където всеки управител има един глас и равна тежест при вземането на решения", обясни Лагард.

Що се отнася до цените, тя посочи, че временният ефект от закръглянето при въвеждане на еврото обикновено е минимален и се наблюдава само в рамките на първите шест месеца. "След това ценовият ефект се абсорбира напълно. Местните власти, асоциации и потребителски организации трябва да гарантират, че фиксираният курс ще се спазва до последната стотинка, за да се защити потребителят", подчерта тя.

Лагард приключи изказването си с цитат от българския национален герой Васил Левски, който е напомнил, че "делото на народа стои над всичко". Тя свърза това с решението на България да приеме еврото - като акт, който укрепва икономическите основи на страната, увеличава устойчивостта ѝ срещу външни шокове и засилва гласа ѝ в рамките на еврозоната.

"Решението за присъединяване към еврото е началото на едно ново пътуване, което изисква продължаване на реформите. Наградата ще бъде значителна - по-висок стандарт на живот за всички български граждани", каза още президентът на ЕЦБ.

Тя посочи още, че с прозрачен преход и с устойчив ритъм на реформите "можете да превърнете настоящото сближаване в трайна конкурентоспособност, която ще доведе до по-висок жизнен стандарт за всички българи". "Затова ви казвам, след всички тези многобройни срещи, всички тези усилия, тези стъпки напред, ние ви се доверяваме. Доверете ни се. Няма да ви разочароваме. Моля ви, не разочаровайте и нас. И нека продължим този път заедно", допълни Лагард.