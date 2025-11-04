Стабилността на публичните финанси остава неотменим ангажимент и занапред, обяви министър Теменужка Петкова

Членството на България в еврозоната не е крайна цел, а начало на пътя, който страната ще извърви заедно с партньорите си от общата валутна зона. Еврозоната е не само предимство, но и отговорност, а България трябва да продължи да поддържа устойчивостта на своите публични финанси - този ангажимент остава непроменим занапред. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова на пресконференция за медиите в рамките на форума на високо равнище "България на прага на еврозоната". Събитието, организирано от Министерството на финансите и Българската народна банка (БНБ), е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година и се провежда в резиденция "Бояна".

На пресконференцията заедно с министър Петкова участва и еврокомисарят по икономиката и производителността Валдис Домбровскис.

Във форума "България на прага на еврозоната" се включиха още министър-председателят Росен Желязков, управителят на БНБ Димитър Радев, управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, председателят на Еврогрупата Паскал Донахю (чрез видеоконферентна връзка), президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и управляващият директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя.