Подробно търсене
Конференция "България на прага на еврозоната"

Стабилността на публичните финанси остава неотменим ангажимент и занапред, обяви министър Теменужка Петкова

Делян Петришки
Стабилността на публичните финанси остава неотменим ангажимент и занапред, обяви министър Теменужка Петкова
Стабилността на публичните финанси остава неотменим ангажимент и занапред, обяви министър Теменужка Петкова
БТА, София (4 ноември 2025) Конференция на високо равнище "България на прага на еврозоната", организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка като част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година, се провежда в резиденция "Бояна". На снимката Теменужка Петкова, министър на финансите. Снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
04.11.2025 12:27
 (БТА)
Етикети

Членството на България в еврозоната не е крайна цел, а начало на пътя, който страната ще извърви заедно с партньорите си от общата валутна зона. Еврозоната е не само предимство, но и отговорност, а България трябва да продължи да поддържа устойчивостта на своите публични финанси - този ангажимент остава непроменим занапред. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова на пресконференция за медиите в рамките на форума на високо равнище "България на прага на еврозоната". Събитието, организирано от Министерството на финансите и Българската народна банка (БНБ), е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година и се провежда в резиденция "Бояна".

На пресконференцията заедно с министър Петкова участва и еврокомисарят по икономиката и производителността Валдис Домбровскис.

Във форума "България на прага на еврозоната" се включиха още министър-председателят Росен Желязков, управителят на БНБ Димитър Радев, управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, председателят на Еврогрупата Паскал Донахю (чрез видеоконферентна връзка), президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и управляващият директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя.

/БП/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

04.11.2025 11:30

Геополитическите размирици са без прецедент, а влизането в еврозоната в такъв момент е изключително ценно, смята директорът на Европейския механизъм за стабилност

Геополитическите размирици днес са без прецедент, а присъединяването към еврозоната в подобен момент е изключително ценно. Това заяви управляващият директор на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) Пиер Граменя по време на конференцията на
04.11.2025 11:15

България ще бъде коректен партньор, вярвайте ни, призова министърът на финансите Теменужка Петкова

Вярвайте на България. Ние ще бъдем коректен партньор. Вярвайте на нас, ние вярваме на вас. С тези думи министърът на финансите Теменужка Петкова завърши своето изказване по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната".
04.11.2025 11:10

България ще заеме достойно своето място в еврозоната с покритите критерии за конвергенция, каза министърът на финансите Теменужка Петкова

България покри критериите за конвергенция и ще заеме достойно своето място на масата, на която се определя икономическото и финансово бъдеще на Европейския съюз. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова по време на конференцията на
04.11.2025 10:49

България е напълно готова да приеме еврото от 1 януари 2026 година, каза финансовият министър Теменужка Петкова

България е напълно готова да въведе еврото от 1 януари 2026 година както на национално, така и на местно равнище. Това послание отправи Теменужка Петкова, министър на финансите, в рамките на конференцията на високо равнище "България на прага на
04.11.2025 10:34

Присъединяването на България към еврото е начало на пътуване, а не край, не се поддавайте на умора от реформите, заяви в София президентът на ЕЦБ Кристин Лагард

Присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. е значим етап в европейската интеграция на страната, но не трябва да се възприема като крайна цел. Това подчерта президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард по
04.11.2025 10:12

Макар приемането на еврото да е важна стъпка, само по себе си то не гарантира по-висок жизнен стандарт, каза Кристалина Георгиева

Макар приемането на еврото да е важна стъпка, само по себе си то не гарантира по-висок жизнен стандарт. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева по време на конференцията на високо равнище "България
04.11.2025 09:17

Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, каза премиерът Росен Желязков

Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа. Това заяви премиерът Росен Желязков в изказване по време на конференцията на високо равнище "България на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:33 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация