Илиян Цвейн
Само 50 дни остават до влизането на България в еврозоната, изтъкна Кристин Лагард
Пресконференция на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард (на снимката) и управителя на БНБ Димитър Радев се провежда след края на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната" в резиденция "Бояна". Темата на пресконференцията е предстоящото присъединяване на страната ни към еврозоната, БТА, София (4 ноември 2025). Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
Франкфурт на Майн,  
12.11.2025 18:20
 (БТА)

До приемането на еврото като официална валута в България остават само 50 дни, изтъкна днес на страницата си във „Фейсбук“ президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

„Само след 50 дни българите ще започнат да използват еврото - да плащат, да спестяват и да пътуват с него всеки ден“, припомни Лагард.

„Обединени от една валута, вдъхновени от едно общо бъдеще“, допълни тя.

Миналата седмица президентът на ЕЦБ посети България, за да вземе участие в конференцията "България на прага на еврозоната", организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка.

След събитието Лагард посочи, че единната европейска валута ще донесе на страната ни стабилност и просперитет. В отговор на въпрос на БТА президентът на ЕЦБ заяви, че присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. се случва в момент, когато е важно да бъдем заедно и единни.

 

