Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение днес заради основния ремонт

Дунав мост ще бъде затворен за движение днес заради основния ремонт на съоръжението. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9:00 до 21:00 ч. днес, а на тежкотоварните автомобили за 24 часа – от 9:00 до 9:00 ч. утре.

От АПИ обясняват, че етапът на извършваните в момента строителни дейности в 320-метровия участък в посока Румъния изисква от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между последните два ремонтирани участъка да няма никакво преминаване на превозни средства през първите 12 часа. Така ще се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на това технологично изискване в строителния процес налага пълно спиране на трафика.

От пътната агенция информират още, че от началото на основния ремонт на съоръжението на 10 юли миналата година, който се извършва на етапи, трафикът е бил спрян за 24 часа еднократно само през март т.г. за изпълнението на аналогични дейности в друг участък от моста. През останалото време всички строително-монтажни работи се извършват всекидневно без спиране на превозните средства, като дейностите се организират и изпълняват така, че превозните средства да преминават двупосочно в платното, в което не се работи.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство. При спирането на трафика водачите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.

"В периода на ограничение водачите могат да използват като алтернативен маршрут първокласния път I-1 София – Видин и Дунав мост 2 за преминаване в Румъния. Възможен обходен маршрут е и през път I-7 Силистра – Шумен, от връзката с АМ „Хемус“ до ГКПП Силистра", информират от АПИ.

От Областната дирекция на МВР в Русе призовават шофьорите да спазват стриктно правилата за движение по пътищата, както и указанията на полицейските органи.

Полицейски екипи ще следят организацията на движението и ще проявяват нулева толерантност към нарушения, за да се предотврати струпването на автомобили по пътните платна и създаването на предпоставки за произшествия.

От полицията заявиха още, че няма да се допуска престой и паркиране на товарни и други автомобили по булевардите "Тутракан" и "България" в Русе, както и на всички други участъци, където това би затруднило нормалното придвижване на трафика. Пътуващите към Дунав мост в посока Румъния следва да изчакат пускането на движението по съоръжението само на разрешените за това места.