Текстил и филм са съчетани в изложбата инсталация „Снежа и Франц: Zweisamkeit“

Текстил и филм се съчетават в изложбата инсталация „Снежа и Франц: Zweisamkeit“. Експозицията ще бъде представена в периода 4 - 15 ноември в зала „Райко Алексиев“ на Съюза на българските художници (СБХ), съобщават от екипа.

Събитието следва премиерата на едноименния документален филм на Светослав Драганов и дава възможност на публиката да се потопи в света на неговите герои – художничката Снежа Драганова-Хорнер и австрийския кинематографист Франц Хорнер.

„Zweisamkeit е дума, която носи онази тиха, нежна интимност, в която двама съществуват заедно в особена, умишлено избрана самота… В моя прочит обаче става дума за двама, между които не всичко е съвсем хармонично. Две ярки и силни индивидуалности, толкова близки… толкова различни“, казва Снежа Драганова-Хорнер.

Едновременно независими и следващи свое собствено драматично повествование, филмът и инсталацията „Снежа и Франц“ се допълват и създават общ пъзел – визуален и емоционален портрет на любовта, себеизразяването и свободата отвъд граници и време, отбелязват от екипа.

Светослав Драганов е български режисьор, сценарист и продуцент, роден през 1976 г. в София. Член на Европейската кино академия и председател на Гилдия Режисьори към Съюза на българските филмови дейци. Преподавател е в програма „Кино и телевизия“ на Нов български университет от 2006. Познат със заглавия като „Смирен“ (2022) и „Живот почти прекрасен“ (2013). Работил е и по телевизионни предавания и документални поредици.

/ВСР