Китайският вицепремиер Хъ Лифън каза, че се надява Хонконг да засили икономическото и финансовото си сътрудничество с континенталната част на Китай, предаде Ройтерс.

Той заяви също така, че Хонконг ще укрепи статута си на глобален финансов център.

Лифън говори на Световната инвестиционна среща на финансовите лидери, чиито домакин бе Паричният орган на Хонконг.