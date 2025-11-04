Подробно търсене

Светослав Танчев
Китайският вицепремиер Хъ Лифън каза, че се надява Хонконг да засили икономическото и финансовото си сътрудничество с континенталната част на Китай
Китайският вицепремиер Хъ Лифън. Снимка: AP/Aaron Favila, Pool, File
Пекин,  
04.11.2025 03:59
 (БТА)

Китайският вицепремиер Хъ Лифън каза, че се надява Хонконг да засили икономическото и финансовото си сътрудничество с континенталната част на Китай, предаде Ройтерс.

Той заяви също така, че Хонконг ще укрепи статута си на глобален финансов център.

Лифън говори на Световната инвестиционна среща на финансовите лидери, чиито домакин бе Паричният орган на Хонконг.

/СХТ/

