Национална среща под наслов „От наука към иновации“ ще се състои в София Тех Парк

Национална среща под наслова „От наука към иновации“ ще се състои днес, 4 ноември, съобщиха от Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

Събитието ще се проведе в зала „Джон Атанасов“ на София Тех Парк. Организаторите подчертават, че основната цел на срещата е да бъдат представени възможностите за сътрудничество между новите научни центрове за върхови постижения и центрове за компетентност с бизнеса чрез предоставяне на услуги за научноизследователска и развойна дейност, съвместно сътрудничество и трансфер на технологии.

Програмата на събитието включва представяне и дискусия в три тематични панела: 1. „Мехатроника и чисти технологии“, 2. „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ и 3. „Информатика и ИКТ“ и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“. В рамките на срещата ще се проведе и изложение на центровете, където фирмите ще могат да се запознаят с работата, постиженията и областта на действие на всеки научен център.

Очаква се участие да вземат представители на Европейската комисия, Министерството на иновациите и растежа, Министерството на образованието и науката, браншови организации, бизнес организации, както и представители на държавни институции и бизнеса, казаха организаторите.

/ИПД