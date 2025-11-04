Греъм Бонет и групата му ще изнесат тази вечер концерт в София. Преди тях на сцената в Joy Station ще излезе българската група "Елит", информират организаторите от „София мюзик ентърпрайсис“ (СМЕ).

Ще оживеят едни от вечните класики на Rainbow, изпети от рок легендата. Освен това ще има и избухвания от Michael Schenker Group, както и връщане към Alcatrazz – всичко това в един концерт, едно име, една нощ, коментират от СМЕ.

В групата на Бонет са Бет-Ейми Хевънстоун – басистка с рок име и още по-дълга история (част от Alcatrazz), Конрадо Песинато – бразилски китарист, Франсоа Касол – бразилски барабанист, и Яни Холи – финландски клавирен музикант.

Греъм Бонет е роден в Англия през 1947 г. Той е човекът, когото Ричи Блекмор лично избира за заместник на Дио като вокал на Rainbow. Въпреки че първоначално не харесва нито късата му коса, нито „нерокерския му“ стил. Стилът остава, косата също – но после идва албумът Down to Earth и суперхитът Since You Been Gone и взривява всичко, припомнят от СМЕ. Парчето се превръща в един от най-големите хитове на Rainbow – вечен рефрен за изгубената любов, който се пее с юмрук във въздуха и сълза в ухото.

За него пишат, че е уникален рок вокал, че има визия на счетоводител, но глас като изригващ вулкан, и че е „като вокалният еквивалент на Ferrari в костюм на банков служител – изобщо не изглежда като това, което ще чуеш, но когато отвори уста, стените се лющят”.

/ДД