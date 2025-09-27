ЦИК на Молдова промени местоположението на 4 секции в Приднестровието от съображения за сигурност

Централната избирателна комисия на Молдова реши да промени местоположението на четири от 12-те предвидени избирателни секции в Приднестровието от съображения за сигурност. Комисията взе това решение на 25 септември по искане на Генералния инспекторат на полицията и на Службата за информация и сигурност, които са регистрирали рискове за сигурността, включително възможни заплахи за поставени бомби и други провокации. ЦИК обяви на страницата си и новите адреси на секциите.

Приднестровието е сепаратистки проруски регион на Молдова, който провъзгласи независимост през 1992 г. Тя обаче не е призната от нито една държава в света, включително от Русия, която поддържа там контингент от около 1500 войници.

В Приднестровието живеят и много българи, главно в село Паркани и в градовете Тираспол и Бендер. Повечето от жителите на село Паркани, което е с население от близо 10 000 души, са етнически българи.

Председателят на гражданската организация "Българска общност в село Паркани" Евгений Добров каза за БТА, че преместването на секциите вероятно ще се отрази на избирателната активност.

Секцията за гласуване във Варница ще бъде преместена в Анений Ной, тази в Хаджимус – в Къушени, а секциите в Дубасари и Дороцкая ще бъдат преместени в Кишинев, обяви в решението си Централната избирателна комисия.

Евгений Добров каза, че секциите, които са били на разстояние 5 км от избирателите от българската общност в неговия район, сега са по-далече.

Заместник-председателят на Централната избирателна комисия Павел Постика заяви, че решението за преместване на секциите е било взето трудно.

"Ако песимистичните сценарии, формулирани от нашите колеги от Генералния инспекторат на полицията и Службата за информация и сигурност, се сбъднат, може да се окажем в ситуация, в която изобщо няма да можем да организираме изборния процес за избирателите в региона на Приднестровието. По тази причина решихме да преместим само четири избирателни секции, тези, които са пряко засегнати в представената информация", заяви Павел Постика, цитиран от местните медии.

На предстоящите утре парламентарни избори в Приднестровието ще бъдат разкрити общо 12 секции, което е с 18 по-малко спрямо предишни избори, отбелязват местни медии.

Представители на непризнатата администрация в Тираспол определиха решението за преместване на секциите като "политическо ограничаване на изборните права на гражданите", съобщи информационният сайт Щири.мд (Știri.md).

За парламентарните избори в Молдова ще бъдат разкрити близо 2300 избирателни секции, от които 301 зад граница.