Привърженици на опозиционния Патриотичен блок в Молдова се събраха на протест пред сградата на ЦИК

Привърженици на опозиционния проруски Патриотичен блок се събраха тази вечер на протест пред сградата на Централната избирателна комисия на Молдова, съобщават местни медии.

Призивът за демонстрация бе отправен от лидери на коалицията още преди да бъдат съобщени частични предварителни резултати от днешните парламентарни избори, отбелязва информационният сайт Щири.мд.

Според частичните предварителни резултати Патриотичният блок, съставен от четири проруски партии, се класира на второ място след управляващата до момента проевропейска Партия на действието и солидарността.

В протеста пред ЦИК участват бившият президент Игор Додон и бившият премиер Василе Тарлев, съобщава новинарският портал "Агора".

Патриотичният блок бе обявил протест пред сградата на парламента в 12 ч. в понеделник, но след това представители на коалицията обявиха демонстрации още от тази вечер.

Полицейското присъствие в района е засилено, съобщава още "Агора".

Новинарският портал "Зиар" съобщи, че след затварянето на избирателните секции пред сградата на Министерството на външните работи са се събрали хора, за да изразят протест срещу "фалшифицирането на изборите на молдовците от диаспората". В акцията участват лица от партии, свързани с олигарха Илан Шор, който избяга в Русия, след като бе осъден задочно през 2023 г. на 15 години затвор заради изчезването на 1 милиард долара от банките на Молдова през 2014 г. отбелязват местните медии.