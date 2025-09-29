Подробно търсене
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В МОЛДОВА

Привърженици на опозиционния Патриотичен блок в Молдова се събраха на протест пред сградата на ЦИК

Специален пратеник на БТА София Георгиева
Привърженици на опозиционния Патриотичен блок в Молдова се събраха на протест пред сградата на ЦИК
Привърженици на опозиционния Патриотичен блок в Молдова се събраха на протест пред сградата на ЦИК
Бившият президент на Молдова Игор Додон, който е водеща фигура в Патриотичния блок, говори на протест пред Централната избирателна комисия в Кишинев. Снимка: AP Photo/Vadim Ghirda
Кишинев,  
29.09.2025 00:16
 (БТА)
Етикети

Привърженици на опозиционния проруски Патриотичен блок се събраха тази вечер на протест пред сградата на Централната избирателна комисия на Молдова, съобщават местни медии.

Призивът за демонстрация бе отправен от лидери на коалицията още преди да бъдат съобщени частични предварителни резултати от днешните парламентарни избори, отбелязва информационният сайт Щири.мд. 

Според частичните предварителни резултати Патриотичният блок, съставен от четири проруски партии, се класира на второ място след управляващата до момента проевропейска Партия на действието и солидарността.

В протеста пред ЦИК участват бившият президент Игор Додон и бившият премиер Василе Тарлев, съобщава новинарският портал "Агора".

Патриотичният блок бе обявил протест пред сградата на парламента в 12 ч. в понеделник, но след това представители на коалицията обявиха демонстрации още от тази вечер.

Полицейското присъствие в района е засилено, съобщава още "Агора".

Новинарският портал "Зиар" съобщи, че след затварянето на избирателните секции пред сградата на Министерството на външните работи са се събрали хора, за да изразят протест срещу "фалшифицирането на изборите на молдовците от диаспората". В акцията участват лица от партии, свързани с олигарха Илан Шор, който избяга в Русия, след като бе осъден задочно през 2023 г. на 15 години затвор заради изчезването на 1 милиард долара от банките на Молдова през 2014 г. отбелязват местните медии.

/НВ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

28.09.2025 22:52

Проевропейската Партия на действието и солидарността води на парламентарните избори в Молдова, според частични предварителни резултати

Управляващата досега проевропейска Партия на действието и солидарността (ПДС) е начело на парламентарните избори, произведени днес в Молдова. Това показват частични предварителни резултати при обработени около 50 процента от протоколите, съобщи
28.09.2025 21:20

Изборният ден в Молдова завърши; рекордна активност сред молдовската диаспора, според данни на ЦИК

Гласуването на парламентарните избори в Молдова приключи в 21:00 ч.. Предстои Централната избирателна комисия (ЦИК) да даде брифинг в 21:30 ч. местно (и българско) време. В някои секции в чужбина гласуването продължава заради часовата
28.09.2025 13:24

Съвместните усилия за запазване на националната идентичност на българите в Молдова дават много добър резултат, заяви пред БТА Лилия Сарсаман

Усилията, които полагат представителите на Република България и на Република Молдова, с цел запазване на националната идентичност на българите в Молдова и създаване на по-добри условия за техния живот тук, действително дават много добър резултат.
28.09.2025 12:39

В Тараклийски район на Молдова са разкрити 32 избирателни секции; в "центъра на българите в Молдова" - град Тараклия, те са общо 6

При все още слаба избирателната активност протича гласуването на парламентарните избори в Молдова в Тараклийския район, в който етническите българи са 66 процента от населението.
28.09.2025 11:31

В Молдова, където днес се произвеждат парламентарни избори, живее историческа българска диаспора (СПРАВКА)

В Молдова, където днес се произвеждат парламентарни избори, живее историческа българска диаспора. Населението на Молдова, според последното преброяване от 2024 г., е малко над 2,4 милиона души (2 409 207). По официални данни на молдовските власти 1,6 процента от тях са българи. Компактни групи българи живеят в Тараклийския район в Южна Молдова. Те са наследници на българите, които са се преселили от нашите земи преди повече от 200 години по време на руско-турските войни.
28.09.2025 07:47

Започна изборният ден в Молдова

Започна гласуването на парламентарните избори в Молдова, които се смятат за повратна точка за бившата съветска република, която сега е страна кандидат за членство в Европейския съюз. Отворени са общо 2274 избирателни секции, от които 301 зад граница - в 41 държави, съобщиха местните медии.
27.09.2025 19:44

ЦИК на Молдова промени местоположението на 4 секции в Приднестровието от съображения за сигурност

Централната избирателна комисия на Молдова реши да промени местоположението на четири от 12-те предвидени избирателни секции в Приднестровието от съображения за сигурност. Комисията взе това решение на 25 септември по искане на Генералния

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:29 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация