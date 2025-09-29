Еманюел Макрон приветства резултата от парламентарните избори в Молдова

Франция подкрепя Молдова в стремежа ѝ към европейско бъдеще, написа днес френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа "Екс", предаде Ройтерс.

Френският лидер приветства победата на парламентарните избори в Молдова на проевропейската управляваща Партия на действието и солидарността, основана от молдовската президентка Мая Санду.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро днес също приветства резултата от парламентарните избори в Молдова.

"Нищо не може да спре народ, който избира демокрацията и свободата. Дори и отчаяните опити за намеса от чужда сила. Франция братски приветства суверенния избор на молдовския народ да потвърди решимостта си да върви към Европа", написа Баро в "Екс".