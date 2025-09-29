Подробно търсене
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В МОЛДОВА

Еманюел Макрон приветства резултата от парламентарните избори в Молдова

Божидар Захариев
Еманюел Макрон приветства резултата от парламентарните избори в Молдова
Еманюел Макрон приветства резултата от парламентарните избори в Молдова
Френският президент Еманюел Макрон - снимка: AP/Angelina Katsanis
Париж,  
29.09.2025 10:54
 (БТА)

Франция подкрепя Молдова в стремежа ѝ към европейско бъдеще, написа днес френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа "Екс", предаде Ройтерс.

Френският лидер приветства победата на парламентарните избори в Молдова на проевропейската управляваща Партия на действието и солидарността, основана от молдовската президентка Мая Санду.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро днес също приветства резултата от парламентарните избори в Молдова.

"Нищо не може да спре народ, който избира демокрацията и свободата. Дори и отчаяните опити за намеса от чужда сила. Франция братски приветства суверенния избор на молдовския народ да потвърди решимостта си да върви към Европа", написа Баро в "Екс".

/ЛМ/

Свързани новини

29.09.2025 11:05

Ръководителите на институциите на ЕС поздравяват Молдова за резултата от вчерашните избори

Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова с постове в социалната мрежа "Екс" по повод вчерашните избори, спечелени от проевропейската Партия на действието и солидарността.
29.09.2025 10:40

Проевропейската Партия на действието и солидарността получава мнозинство в парламента на Молдова, сочат предварителни резултати

Проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС) печели над 50 процента от гласовете на произведените вчера парламентарни избори в Молдова. Това показват резултатите при обработени 99,91 процента от протоколите, съобщи Централната
29.09.2025 01:21

В новия парламент на Молдова ще влязат три партии и две коалиции, според частични предварителни резултати

В новия парламент на Молдова се очертава да влязат пет политически субекта – три партии и две коалиции, според частичните предварителни резултати, обявени от Централната избирателна комисия (ЦИК), която публикува данните в реално време. При
29.09.2025 00:16

Привърженици на опозиционния Патриотичен блок в Молдова се събраха на протест пред сградата на ЦИК

Привърженици на опозиционния проруски Патриотичен блок се събраха тази вечер на протест пред сградата на Централната избирателна комисия на Молдова, съобщават местни медии. Призивът за демонстрация бе отправен от лидери на коалицията още преди да
28.09.2025 22:52

Проевропейската Партия на действието и солидарността води на парламентарните избори в Молдова, според частични предварителни резултати

Управляващата досега проевропейска Партия на действието и солидарността (ПДС) е начело на парламентарните избори, произведени днес в Молдова. Това показват частични предварителни резултати при обработени около 50 процента от протоколите, съобщи
28.09.2025 21:20

Изборният ден в Молдова завърши; рекордна активност сред молдовската диаспора, според данни на ЦИК

Гласуването на парламентарните избори в Молдова приключи в 21:00 ч.. Предстои Централната избирателна комисия (ЦИК) да даде брифинг в 21:30 ч. местно (и българско) време. В някои секции в чужбина гласуването продължава заради часовата

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:14 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация