Подробно търсене
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В МОЛДОВА

Проевропейската Партия на действието и солидарността води на парламентарните избори в Молдова, според частични предварителни резултати

Специален пратеник на БТА София Георгиева
Проевропейската Партия на действието и солидарността води на парламентарните избори в Молдова, според частични предварителни резултати
Проевропейската Партия на действието и солидарността води на парламентарните избори в Молдова, според частични предварителни резултати
Парламентът на Република Молдова.Снимка: специален пратеник на БТА София Георгиева (ПБ)
Кишинев,  
28.09.2025 22:52
 (БТА)
Етикети

Управляващата досега проевропейска Партия на действието и солидарността (ПДС) е начело на парламентарните избори, произведени днес в Молдова. Това показват частични предварителни резултати при обработени около 50 процента от протоколите, съобщи Централната избирателна комисия (ЦИК) на Молдова.

Според временните данни ПДС, основана от проевропейската президентка на Молдова Мая Санду, е получила 42,4 процента.

На второ място, според частичните предварителни резултати, е опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии. Опозиционната коалиция, в която водещата фигура е бившият президент на Молдова Игор Додон, е получила около 30 процента от гласовете, сочат предварителните данни.

На трето място е блокът „Алтернатива“, в който участват кметът на Кишинев Йон Чебан, бившият министър-председател Йон Кику, бившият главен прокурор и кандидат за президент Александър Стояногло и бившият президентски съветник Марк Ткачук. „Алтернатива“ събира 7,9 процента от гласовете, според частичните предварителни резултати.

Предизборният праг за представителство в парламента, според частичните предварителни резултати, се очертава да преминат още Партия „Демокрация вкъщи“, която е събрала близо 6,9 процента, и „Нашата партия“ на Ренато Усатъй с 6,4 на сто.

Останалите партии, коалиции и независими кандидати не събират достатъчно гласове, за да излъчат представители в 101-местния законодателен орган, според резултатите към момента.

За да излъчат депутати партиите трябва да получат над 5 процента от гласовете, а коалициите – над 7 на сто. Независимите кандидати, които на тези избори са четирима, би трябвало да съберат над 2 процента.

 

/НВ/

Свързани новини

29.09.2025 00:16

Привърженици на опозиционния Патриотичен блок в Молдова се събраха на протест пред сградата на ЦИК

Привърженици на опозиционния проруски Патриотичен блок се събраха тази вечер на протест пред сградата на Централната избирателна комисия на Молдова, съобщават местни медии. Призивът за демонстрация бе отправен от лидери на коалицията още преди да
28.09.2025 21:20

Изборният ден в Молдова завърши; рекордна активност сред молдовската диаспора, според данни на ЦИК

Гласуването на парламентарните избори в Молдова приключи в 21:00 ч.. Предстои Централната избирателна комисия (ЦИК) да даде брифинг в 21:30 ч. местно (и българско) време. В някои секции в чужбина гласуването продължава заради часовата
28.09.2025 14:03

Санду призова всички молдовци да гласуват в изборите с голям залог

Президентката на Молдова Мая Санду днес призова "всеки и всички граждани" да гласуват, за да запазят страната, на фона на страховете от намеса на Кремъл в произвеждащите се днес парламентарни избори, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:28 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация