Проевропейската Партия на действието и солидарността получава мнозинство в парламента на Молдова, сочат предварителни резултати

Проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС) печели над 50 процента от гласовете на произведените вчера парламентарни избори в Молдова. Това показват резултатите при обработени 99,91 процента от протоколите, съобщи Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според предварителните резултати ПДС, чийто неформален лидер е президентката Мая Санду, е получила 50,16 процента.

Опозиционният "Патриотичен блок", съставен от четири проруски партии, е на второ място с 24,19 на сто, показват предварителните резултати.

Блокът "Алтернатива" е с резултат от 7,97 процента, "Нашата партия" на Ренато Усатъй е получила 6,2 процента, а партия "Демокрация вкъщи" е спечелила 5,6 процента от гласовете.

Според предварителните резултати, обявени от ЦИК на Молдова, останалите партии, коалиции и независими кандидати не са получили достатъчно гласове, за да излъчат представители в 101-местния законодателен орган.

Прагът за представителство в парламента е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати.

Според данните на ЦИК избирателната активност е била 52,18 на сто.