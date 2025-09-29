Подробно търсене
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В МОЛДОВА

Проевропейската Партия на действието и солидарността получава мнозинство в парламента на Молдова, сочат предварителни резултати

Специален пратеник на БТА София Георгиева
Проевропейската Партия на действието и солидарността получава мнозинство в парламента на Молдова, сочат предварителни резултати
Проевропейската Партия на действието и солидарността получава мнозинство в парламента на Молдова, сочат предварителни резултати
Снимка: БТА, София Георгиева
Кишинев,  
29.09.2025 10:40
 (БТА)
Проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС) печели над 50 процента от гласовете на произведените вчера парламентарни избори в Молдова. Това показват резултатите при обработени 99,91 процента от протоколите, съобщи Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според предварителните резултати ПДС, чийто неформален лидер е президентката Мая Санду, е получила 50,16 процента.

Опозиционният "Патриотичен блок", съставен от четири проруски партии, е на второ място с 24,19 на сто, показват предварителните резултати.

Блокът "Алтернатива" е с резултат от 7,97 процента, "Нашата партия" на Ренато Усатъй е получила 6,2 процента, а партия "Демокрация вкъщи" е спечелила 5,6 процента от гласовете.

Според предварителните резултати, обявени от ЦИК на Молдова, останалите партии, коалиции и независими кандидати не са получили достатъчно гласове, за да излъчат представители в 101-местния законодателен орган. 

Прагът за представителство в парламента е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати. 

Според данните на ЦИК избирателната активност е била 52,18 на сто.

