Резултатите от изборите в Молдова показват силната подкрепа в страната за присъединяването й към ЕС, заяви молдовската президентка

Резултатите от изборите в Молдова показват силната подкрепа в страната за присъединяването ѝ към ЕС. Това заяви молдовската президентка Мая Санду на пресконференция, след като нейната проевропейска партия спечели произведените вчера в Молдова парламентарни избори, предадоха световните агенции.

"Резултатите от изборите са победа за страната, не само за една партия“, каза Санду. „Радвам се, че нашият път към ЕС е гарантиран. Наистина искам молдовците да решават какво да е бъдещето на Молдова. Искам Молдова да бъде една свободна и демократична страна“, заяви Санду.

„Показахме на целия свят, че ние сме смели и достойни, че ние няма да се оставим да ни сплашат“, заяви още Санду, визирайки твърденията, че на тези избори е имало руска намеса.