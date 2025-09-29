Подробно търсене
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В МОЛДОВА

Резултатите от изборите в Молдова показват силната подкрепа в страната за присъединяването й към ЕС, заяви молдовската президентка

Габриела Големанска
Резултатите от изборите в Молдова показват силната подкрепа в страната за присъединяването й към ЕС, заяви молдовската президентка
Резултатите от изборите в Молдова показват силната подкрепа в страната за присъединяването й към ЕС, заяви молдовската президентка
Мая Санду. Снимка: AP Photo/Vadim Ghirda
Кишинев,  
29.09.2025 15:21
 (БТА)
Етикети

Резултатите от изборите в Молдова показват силната подкрепа в страната за присъединяването ѝ към ЕС. Това заяви молдовската президентка Мая Санду на пресконференция, след като нейната проевропейска партия спечели произведените вчера в Молдова парламентарни избори, предадоха световните агенции.

"Резултатите от изборите са победа за страната, не само за една партия“, каза Санду. „Радвам се, че нашият път към ЕС е гарантиран. Наистина искам молдовците да решават какво да е бъдещето на Молдова. Искам Молдова да бъде една свободна и демократична страна“, заяви Санду.

„Показахме на целия свят, че ние сме смели и достойни, че ние няма да се оставим да ни сплашат“, заяви още Санду, визирайки твърденията, че на тези избори е имало руска намеса.

/ЛМ/

Свързани новини

29.09.2025 13:48

ЕК: Няма обективна причина за отлагане на преговорите за присъединяване към ЕС с Украйна и Молдова

Преговорите с Молдова и Украйна за присъединяване към ЕС трябва да започнат, според нас няма обективна причина за отлагане, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с молдовските парламентарни избори.
29.09.2025 12:52

Кремъл обвинява Молдова, че е попречила на стотици хиляди молдовци в Русия да гласуват на парламентарните избори

Кремъл обвини днес молдовските власти, че са попречили на стотици хиляди молдовци, живеещи в Русия, да гласуват на вчерашните парламентарни избори, предаде Ройтерс.Според Москва двете избирателни секции, отворени от Молдова в Русия за изборите, са били недостатъчни за голямата молдовска диаспора.
29.09.2025 11:19

Молдовски медии: Гражданите гласуваха стратегически и потвърдиха европейската посока на Молдова

Гражданите на Молдова гласуваха стратегически и потвърдиха европейската посока на страната, отбелязват местни медии в коментар на произведените вчера парламентарни избори, на които проевропейската Партия на действието и солидарността отново спечели
29.09.2025 11:05

Ръководителите на институциите на ЕС поздравяват Молдова за резултата от вчерашните избори

Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова с постове в социалната мрежа "Екс" по повод вчерашните избори, спечелени от проевропейската Партия на действието и солидарността.
29.09.2025 11:03

Румънският премиер поздрави молдовските гласоподаватели за високата избирателна активност на парламентарните избори в неделя

Румънският премиер Илие Боложан изпрати поздравително послание до молдовските гласоподаватели за избирателната активност на парламентарните избори в неделя и до властите в Кишинев за "образцовия" начин, по който е било организирано гласуването, предаде Аджерпрес. Боложан заяви, че мястото на Република Молдова е "в голямото европейско семейство".
29.09.2025 10:54

Еманюел Макрон приветства резултата от парламентарните избори в Молдова

Франция подкрепя Молдова в стремежа ѝ към европейско бъдеще, написа днес френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа "Екс", предаде Ройтерс.Френският лидер приветства победата на парламентарните избори в Молдова на проевропейската управляваща Партия на действието и солидарността, основана от молдовската президентка Мая Санду.
29.09.2025 10:40

Проевропейската Партия на действието и солидарността получава мнозинство в парламента на Молдова, сочат предварителни резултати

Проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС) печели над 50 процента от гласовете на произведените вчера парламентарни избори в Молдова. Това показват резултатите при обработени 99,91 процента от протоколите, съобщи Централната
29.09.2025 01:21

В новия парламент на Молдова ще влязат три партии и две коалиции, според частични предварителни резултати

В новия парламент на Молдова се очертава да влязат пет политически субекта – три партии и две коалиции, според частичните предварителни резултати, обявени от Централната избирателна комисия (ЦИК), която публикува данните в реално време. При
29.09.2025 00:16

Привърженици на опозиционния Патриотичен блок в Молдова се събраха на протест пред сградата на ЦИК

Привърженици на опозиционния проруски Патриотичен блок се събраха тази вечер на протест пред сградата на Централната избирателна комисия на Молдова, съобщават местни медии. Призивът за демонстрация бе отправен от лидери на коалицията още преди да
28.09.2025 22:52

Проевропейската Партия на действието и солидарността води на парламентарните избори в Молдова, според частични предварителни резултати

Управляващата досега проевропейска Партия на действието и солидарността (ПДС) е начело на парламентарните избори, произведени днес в Молдова. Това показват частични предварителни резултати при обработени около 50 процента от протоколите, съобщи
28.09.2025 21:20

Изборният ден в Молдова завърши; рекордна активност сред молдовската диаспора, според данни на ЦИК

Гласуването на парламентарните избори в Молдова приключи в 21:00 ч.. Предстои Централната избирателна комисия (ЦИК) да даде брифинг в 21:30 ч. местно (и българско) време. В някои секции в чужбина гласуването продължава заради часовата

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:49 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация