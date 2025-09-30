Лавров заяви, че парламентарните избори в Молдова са били открито манипулирани

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че според него произведените в Молдова парламентарни избори са били открито манипулирани, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Лавров не е привел доказателства в подкрепа на това свое твърдение.

"Разбира се, че Мая Санду отдавна вече е станала един от глашатаите на антируската реторика. Изборите бяха фалшифицирани. Дори се изненадвам как може толкова открито да се манипулират гласовете на избирателите", каза Лавров, цитиран от ТАСС, на 22-рото годишно заседание на международния дискусионен клуб "Валдай".

"Най-важното обаче е, че дори с манипулации, със създаване на препятствия за гласуването на жителите на Приднестровието, където затваряха мостове и обявяваха някакви карантини, поради което далеч не всички успяха да гласуват, дори с тези манипулации патриотичната опозиция събра вътре в Молдова повече гласове, отколкото партията на Мая Санду", каза министърът и добави: "И само задействането на ресурса от гласуването в чужбина, където в Европа едва ли не на ръце носеха всички към избирателните секции, а в Русия откриха само две, разбира се, че всичко това помогна да се получи нужният един или половин процент".

Проевропейската управляваща партия в Молдова спечели внушителна победа над проруските си съперници на решаващите парламентарни избори, сочат публикуваните вчера окончателни резултати. Това дава силен импулс на тези, които искат страната да се присъедини към Европейския съюз и да излезе от орбитата на Русия, посочва Ройтерс.