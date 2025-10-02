Подробно търсене

Съвременният свят изисква от нас да бъдем готови за всичко, а залозите са много високи, заяви Владимир Путин

Николай Велев
Съвременният свят изисква от нас да бъдем готови за всичко, а залозите са много високи, заяви Владимир Путин
Съвременният свят изисква от нас да бъдем готови за всичко, а залозите са много високи, заяви Владимир Путин
Руският президент Владимир Путин говори на 22-рата среща на Международния дискусионен клуб "Валдай", Сочи, 2 октомври 2025 г. Снимка: Михаил Мецел, "Спутник:, кремълски пул чрез АП
Сочи,  
02.10.2025 19:53
 (БТА)

Съвременният свят, в който нещата се променят много бързо и често пъти – кардинално, изисква от нас да бъдем готови за всичко, заяви руският президент Владимир Путин на 22-рата среща на Международния дискусионен клуб "Валдай", предаде ТАСС. 

"Неведнъж сме отбелязвали, че живеем във време, в което всичко се променя много бързо. При това се променя, бих казал – кардинално. Разбира се, на никого от нас не е дадено да предвиди изцяло бъдещето. Но това не отменя задължението да сме готови за всичко, което може да се случи", подчерта руският държавен глава. "На практика, както показват и времената, трябва да сме готови за всичко възможно. Отговорността на всеки в такива исторически периоди е особено голяма: и за личната съдба, и за съдбата на страната и за целия свят", добави Путин.  

Той посочи, че многополярността вече се е формирала в съвременния свят и тя "определя рамките, в които действа държавата". "На практика няма нищо предопределено. Всичко може да се развие по различни начини. Много зависи от точността, прецизността, степента на сдържаност, обмислеността на действията на всеки участник в международното общуване", каза още руският президент. По думите му многополярното пространство е обширно и е лесно човек да се заблуди какво всъщност се случва. "Възможностите и опасностите на многополюсния свят са неотделими едни от други. Отслабването на диктата, който характеризираше предишния период, разширяването на пространството на свободата за всички, разбира се несъмнено е нещо добро", продължи руският държавен глава.

Според Путин опитите на западните страни "да контролират всички и всичко" предизвиква вътрешнополитическо напрежение в тези държави и кара гражданите им да си зададат въпроса "за какво е нужно всичко това". 

Руският президент също така отбеляза, че през 1954 г. СССР е изразил готовност да се присъедини към НАТО. Десетилетия по-късно – през 2000 г. Русия е изразила същото желание, но и двата пъти Москва е получила отказ. 

/ВС/

Свързани новини

02.10.2025 13:50

Путин ще се срещне с босненския сръбски лидер Додик в Сочи, съобщи Песков

Руският президент Владимир Путин ще разговаря с отстранения от длъжност президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик в руския град Сочи днес, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от сръбската агенция ТАНЮГ. Песков уточни,
27.10.2022 20:04

Путин каза, че Западът играе опасна геополитическа игра

Руският президент Владимир Путин упрекна днес Запада, че играе, по думите му, "опасна, кървава и мръсна" геополитическа игра, но допълни, че САЩ и техните съюзници накрая ще трябва да говорят с Русия, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:32 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация