Путин каза, че Русия се стреми към пълно възстановяване на отношенията със САЩ

Десислава Иванова
Руският президент Владимир Путин говори на пленарната сесия на дискусионния клуб "Валдай" в град Сочи, 2 октомври 2025 г. Снимка: Mikhail Metzel/Спутник, Кремълски пул чрез АП
Сочи,  
02.10.2025 22:08
Русия се стреми към пълномащабно възстановяване на отношенията със САЩ, заяви президентът Владимир Путин, цитиран от Ройтерс, в речта си на пленарната сесия на дискусионния клуб "Валдай" в черноморския курортен град Сочи.

Руският държавен глава отбеляза, че има значителни разногласия между Москва и Вашингтон, но такива различия в позициите са нещо естествено между големите сили.

Путин каза, че при посещението си и срещата с американския президент Доналд Тръмп е обсъдил, макар и "повърхностно", с него възстановяването на двустранните отношения, посочва ТАСС. Основната дискутирана тема там е била Украйна, уточни той.

Срещата на върха в Аляска през август показа, че президентът Тръмп умее внимателно да слуша събеседника си, отбеляза Путин.

Наред с това руският президент отговори на изказването на Тръмп, че Русия е "хартиен тигър", като отбеляза, че страната успешно се противодейства на НАТО.

"Ако воюваме с целия блок НАТО и напредваме, настъпваме, чувстваме се уверени, и при това положение сме хартиен тигър, то какво тогава е самата НАТО? Какво представлява тогава сама по себе си (тази организация)?", попита Путин.

"Всички страни от НАТО воюват с нас и вече не го крият... В Европа бе създаден специален център и по същество той подпомага всичко, което украинските въоръжени сили правят - осигурява им информация, предава разузнавателна информация от космоса, доставя им оръжия, обучава ги"

Говорейки за ситуацията "в зоната на специалната военна операция" (СВО), той отбеляза, че руската армия днес е най-боеспособната и на практика напредва почти по цялата линия на фронта руските войски напредват. "Най-важното нещо е да бъдем уверени в себе си, а ние сме уверени", заключи той.

"Ние контролираме почти 100% от Луганска област. Врагът контролира малко над 19% в Донецка област и 24-25% съответно в Запорожка и Херсонска област. И навсякъде, руските войски уверено поддържат стратегическата инициатива", заяви Путин.

