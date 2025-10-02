Путин изрази подкрепата си за плана на Тръмп за мир в Близкия изток

Руският президент Владимир Путин изрази днес подкрепата си за плана на американския президент Доналд Тръмп за мир в Близкия изток, предаде ДПА.

Най-важният елемент от мирното разрешаване на ситуацията в региона остава решението за две държави - Израел и Палестина, подчерта руският президент на пленарната сесия на дискусионния клуб "Валдай" в черноморския курортен град Сочи.

Въпреки това, по думите на Путин, той е готов да даде шанс на модела на Тръмп.

Тръмп предложи примирие в ивицата Газа като част от мирен план, състоящ се от 20 точки, който представи този понеделник във Вашингтон.