Путин заяви, че Русия ще реагира бързо, ако Европа я провокира

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Русия ще отвърне бързо, ако Европа я провокира, предаде Ройтерс.

Същевременно обаче той каза, че не възнамерява да атакува НАТО.

"Ако някой все още иска да се съревновава с нас във военната сфера, нека се опита", изтъкна Путин на Валдайския форум в Сочи.

"Ответните действия от страна на Русия няма да закъснеят", предупреди руският лидер, като обърна специално внимание на амбицията на Германия да се превърне в най-могъщата армия в Европа.

"Елитите на обединена Европа продължават да засилват истерията. Излиза, че войната с руснаците е съвсем близо. Те повтарят тази глупост, тази мантра, отново и отново", каза президентът.

Путин окачестви идеята за възможна атака на Русия срещу НАТО като "невъобразима".

Руският лидер каза още, че Европа е виновна за това, че войната в Украйна продължава. Той каза, че в Европа е създаден специален център, който снабдява украинската армия с разузнавателни данни и оръжия, и който провежда обучения.

Първопричината за украинските и други кризи беше политиката на Запада след Студената война, в резултат на това ситуацията в международните отношения е такава, че никой не се чувства в безопасност, подчерта руският президент в речта си на форума "Валдай", цитиран от ТАСС.

Той изрази благодарност към страните от БРИКС и арабските страни за усилията им за постигане на мир. Благодари и на съюзниците си Северна Корея и Беларус.