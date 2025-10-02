Путин предупреди САЩ, че има риск от ескалация, ако предадат на Украйна ракети "Томахок"

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че има риск от ескалация, ако САЩ предадат на Украйна ракети "Томахок", предаде Ройтерс.

Същевременно обаче руският лидер изрази мнение, че този ход не би променил ситуацията на бойното поле в Украйна.

Путин каза това на пленарната сесия на Валдайския форум.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза в неделя, че Вашингтон обмислят дали да предадат ракети "Томахок" на Украйна.

В отговор на въпрос какво би означавало предаването на ракети "Томахок", Путин каза, че това може да е нещо опасно, защото крилатите ракети са мощни и биха могли да представляват заплаха.

"Невъзможно е да използваш "Томахок" без директното участие на американски военен персонал", заяви руският лидер.

"Това ще означава напълно нов, качествено нов етап на ескалация, включително в отношенията между Русия и САЩ", предупреди Путин.

Путин каза, че ракетите "Томахок" биха могли да наранят Русия, но тя просто ще ги сваля и ще подобри системите си за противовъздушна отбрана.