Премиерът Желязков поздрави президента на Молдова за резултатите от изборите в страната

Министър – председателят Росен Желязков поздрави президента на Молдова Мая Санду за резултатите от изборите в страната в пост в платформата „X“.

Сърдечни поздравления към президента Мая Санду за нейната решителна победа, написа Желязков.

Молдова ясно и твърдо избра своя европейски път. България ще продължи да подкрепя нашите приятели в този важен процес към общо европейско бъдеще, посочи още той.

Резултатите от изборите в Молдова показват силната подкрепа в страната за присъединяването ѝ към ЕС. Това заяви молдовската президентка Мая Санду на пресконференция, след като нейната проевропейска партия спечели произведените вчера в Молдова парламентарни избори. Радвам се, че нашият път към ЕС е гарантиран. Наистина искам молдовците да решават какво да е бъдещето на Молдова. Искам Молдова да бъде една свободна и демократична страна, заяви Санду.