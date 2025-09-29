Подробно търсене
Симона - Алекс Михалева
Румънският премиер поздрави молдовските гласоподаватели за високата избирателна активност на парламентарните избори в неделя
Илие Боложан. Снимка: Geert Vanden Wijngaert, AP / архив
Букурещ,  
29.09.2025 11:03
 (БТА)
Румънският премиер Илие Боложан изпрати поздравително послание до молдовските гласоподаватели за избирателната активност на парламентарните избори в неделя и до властите в Кишинев за "образцовия" начин, по който е било организирано гласуването, предаде Аджерпрес. Боложан заяви, че мястото на Република Молдова е "в голямото европейско семейство".

"От все сърце поздравявам гражданите на Република Молдова за тяхната образцова мобилизация на вчерашните парламентарни избори и за гласуването в европейска посока", написа Боложан в профила си във Фейсбук. "Искам да отправя специални поздравления към властите на Молдова за образцовия начин, по който организираха изборите и за това как устояха на натиска, насочен към подкопаване на волята на народа. В крайна сметка, както е в истинските демокрации, именно народният вот беше решаващ".

Той подчерта, че мястото на Молдова е "в голямото европейско семейство".

"Лично от мое име, както и от името на румънското правителство, ние ще подкрепим Молдова по този път. Поздравления, Република Молдова", каза още румънският премиер.

Вчера се проведоха парламентарни избори в Молдова, като проевропейската Партия на действието и солидарността, чийто неформален лидер е президентката Мая Санду, спечели 50,16 процента от гласовете при обработени 99,91 процента от протоколите. Според данни на Централната избирателна комисия на Молдова избирателната активност е била 52,18 на сто.

/ПК/

Към 11:13 на 29.09.2025 Новините от днес

