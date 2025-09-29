Подробно търсене

Ръководителите на институциите на ЕС поздравяват Молдова за резултата от вчерашните избори

кор. на БТА Николай Желязков
Ръководителите на институциите на ЕС поздравяват Молдова за резултата от вчерашните избори
Ръководителите на институциите на ЕС поздравяват Молдова за резултата от вчерашните избори
Кишинев (28 септември 2025) Сградата на Правителството на Република Молдова.Снимка: специален пратеник на БТА София Георгиева
Брюксел,  
29.09.2025 11:05
 (БТА)
Етикети

Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова с постове в социалната мрежа "Екс" по повод вчерашните избори, спечелени от проевропейската Партия на действието и солидарността.

Вратата ни е отворена, написа по този повод председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя обещава ЕС да бъде с Молдова на всяка крачка по европейския път на страната. Фон дер Лайен отбелязва, че опитите за всяване на страх и разделение в Молдова не са попречили на избирателите да подкрепят пътя към Европа, демокрация и свобода.

Бъдещето на Молдова е в ЕС, написа председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Тя определя изборите като историческа стъпка напред по пътя към демокрация, надежда и възможности. 

Посланието на гражданите на Молдова е ясно - демокрация, реформи, европейско бъдеще, въпреки натиска и намесата от Русия, написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Въпреки огромните усилия на Русия да разпространява дезинформация и да купува гласове, няма сила, която да спре хората, търсещи свобода, написа върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

/ЛМ/

Свързани новини

29.09.2025 11:03

Румънският премиер поздрави молдовските гласоподаватели за високата избирателна активност на парламентарните избори в неделя

Румънският премиер Илие Боложан изпрати поздравително послание до молдовските гласоподаватели за избирателната активност на парламентарните избори в неделя и до властите в Кишинев за "образцовия" начин, по който е било организирано гласуването, предаде Аджерпрес. Боложан заяви, че мястото на Република Молдова е "в голямото европейско семейство".
29.09.2025 10:54

Еманюел Макрон приветства резултата от парламентарните избори в Молдова

Франция подкрепя Молдова в стремежа ѝ към европейско бъдеще, написа днес френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа "Екс", предаде Ройтерс.Френският лидер приветства победата на парламентарните избори в Молдова на проевропейската управляваща Партия на действието и солидарността, основана от молдовската президентка Мая Санду.
29.09.2025 10:40

Проевропейската Партия на действието и солидарността получава мнозинство в парламента на Молдова, сочат предварителни резултати

Проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС) печели над 50 процента от гласовете на произведените вчера парламентарни избори в Молдова. Това показват резултатите при обработени 99,91 процента от протоколите, съобщи Централната
29.09.2025 01:21

В новия парламент на Молдова ще влязат три партии и две коалиции, според частични предварителни резултати

В новия парламент на Молдова се очертава да влязат пет политически субекта – три партии и две коалиции, според частичните предварителни резултати, обявени от Централната избирателна комисия (ЦИК), която публикува данните в реално време. При
29.09.2025 00:16

Привърженици на опозиционния Патриотичен блок в Молдова се събраха на протест пред сградата на ЦИК

Привърженици на опозиционния проруски Патриотичен блок се събраха тази вечер на протест пред сградата на Централната избирателна комисия на Молдова, съобщават местни медии. Призивът за демонстрация бе отправен от лидери на коалицията още преди да
28.09.2025 01:08

Република Молдова избира днес нов парламент в решаващ момент за бъдещето си

Република Молдова, която е независима държава от 34 години, ще избере днес 12-ия си парламент от обявяването на независимостта.  Изборите се провеждат в решаващ момент за Молдова, която е кандидат за членство в ЕС, но се намира в непосредствена

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:15 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация