Парламентарните избори в Молдова бяха конкурентни, но помрачени от сериозна чуждестранна намеса, заявиха международните наблюдатели от ОССЕ

Парламентарните избори в Молдова бяха конкурентни и предложиха на избирателите ясен избор между политически алтернативи, но процесът бе помрачен от сериозни случаи на чуждестранна намеса, незаконно финансиране, кибератаки и широкоразпространена дезинформация въпреки опитите на властите да им се противопоставят, се казва в изявление с предварителните заключения на международните наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Съвместната мисия за наблюдение на Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) на ОССЕ, Парламентарната асамблея на базираната във Виена организация (ПАОССЕ), Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) и на Европейския парламент (ЕП) установи, че правната рамка е предоставила стабилна основа за произвеждане на демократични избори в съответствие с международните стандарти, се казва в изявлението.

"Вчерашните парламентарни избори в Молдова демонстрираха високо ниво на ангажимент към демокрацията на фона на безпрецедентни хибридни заплахи от страна на Русия", заяви специалният координатор и лидер на краткосрочната мисия за наблюдение на ОССЕ за изборите в Молдова Пола Кардосо.

Изборите бяха произведени на фона на безпрецедентни хибридни атаки, включително нелегално финансиране, дезинформация и кибератаки в момент на дълбока политическа поляризация относно геополитическата ориентация на страната, се казва още в изявлението на ОССЕ. В този контекст изборните органи се подготвиха по професионален начин и бяха прозрачни в работата си на всички нива. Имаше високо ниво на доверие в тяхната компетентност и ефективност.

Редица решения по някои спорни въпроси, обаче, взети по партийна линия, предизвикаха въпроси относно безпристрастността и независимостта на изборните органи, се посочва в изявлението на наблюдателите.

При огромното мнозинство от изборните секции, в които са присъствали наблюдатели, изборният ден е протекъл гладко и по тяхна оценка положително.

Решението на молдовските власти да изключат от участие две партии няколко дни преди произвеждането на изборите е подкопало "правната сигурност на статута на съперниците и е ограничило правото им на ефективна защита".

"Тези избори демонстрираха, че дори безпрецедентна чуждестранна намеса и координирана дезинформация не могат да отклонят Молдова от европейския ѝ път, който тя одобри миналата година. Поздравяваме изборните власти за добре организирания процес и народа на Молдова за тяхното спокойно и активно, отчитащо гражданския им дълг участие", коментира ръководителят на делегацията на ПАСЕ Крис Саид. "Гласоподавателите имаха голям избор, но приобщаването не бе на ниво - възможно е изключването от участие в последната минута на някои кандидати и постоянните препятствия пред гласоподавателите от източния бряг на р. Днестър да са обезкуражили някои от тях", каза той.

Конкурентната предизборна кампания бе сериозно засегната от действията на организирана мрежа, финансирана с чуждестранна намеса, за която беше установено, че координира целенасочени схеми за купуване на гласове и кампании за дезинформация, се казва също в изявлението на ОССЕ. В навечерието на изборите мрежи от потребителски профили, понякога използващи видеоклипове, генерирани от изкуствен интелект, ферми за тролове и автоматизирани ботове, разпространяваха манипулативни наративи в социалните мрежи. Въпреки че властите засилиха усилията си за противодействие на тази дезинформация, разпространението ѝ имаше отрицателен ефект върху предизборната кампания. Реакцията на държавните органи и организациите на гражданското общество беше неадекватна.

"В деня на изборите наблюдавахме гладко протичане на изборния процес без видими нарушения. Това се дължи на високото ниво на компетентност, демонстрирано от служителите в изборните секции, по-голямата част от които бяха жени, изпълняващи задълженията си професионално", каза ръководителят на делегацията на ЕП Михаел Галер.

Медийната среда в Молдова е разнообразна, но поляризирана, което оказа въздействие и върху отразяването на изборите, отбелязват международните наблюдатели на ОССЕ. За съжаление наблюдателите получиха много сигнали за опити за сплашване и тормоз над журналисти. Въпреки че медиите предоставиха на кандидатите многобройни възможности да представят своите възгледи и мнения чрез различни формати, пристрастното отразяване в някои медии и малкото разследващи или аналитични репортажи попречиха на избирателите да вземат информирано решение в изборния ден.

"Изборните власти бяха професионални и ефективни. Въпреки това дълбоките политически разделения в молдовското общество не само помрачиха предизборната кампания, но и понякога се отразяваха на вземането на решения от страна на изборните власти", каза Джилиън Старк, която е начело на мисията за наблюдение на изборите на СДИПЧ.

"Въпреки че все още има много работа за вършене, направените досега изборни реформи демонстрират решимост да се изгради силна демокрация за хората в тази страна", добави тя.

Мисията за наблюдение на парламентарните избори в Молдова включваше общо 415 международни наблюдатели от 50 държави, от които 269 експерти, дългосрочни и краткосрочни наблюдатели на СДИПЧ, 108 депутати и служители на ПАОССЕ, 24 - на ПАСЕ и 14 - на ЕП.