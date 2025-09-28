Подробно търсене

Санду призова всички молдовци да гласуват в изборите с голям залог

Валерия Динкова
Санду призова всички молдовци да гласуват в изборите с голям залог
Санду призова всички молдовци да гласуват в изборите с голям залог
Президентката на Молдова Мая Санду. Снимка: AP Photo/Vadim Ghirda
Кишинев,  
28.09.2025 14:03
 (БТА)
Етикети

Президентката на Молдова Мая Санду днес призова "всеки и всички граждани" да гласуват, за да запазят страната, на фона на страховете от намеса на Кремъл в днешните парламентарни избори, предаде ДПА.

"Молдова, нашият обичан дом, е в опасност и се нуждае от помощта на всеки и всички вас", заяви тя. "Вие може да я спасите днес с вашия глас", добави Санду.

Тя призова хората да не продават гласа си, непрекъснато повтаряйки за влиянието от страна на Москва.

Молдова, която подобно на съседна Украйна, е кандидат за членство в ЕС, от дълги години е разкъсвана между прозападния курс и Русия.

"Нека не позволим на крадци и предатели да продават бъдещето ни", каза Санду, като имаше предвид проруските сили, които се надяват да получат влияние в парламента.

Управляващата проевропейска политическа сила на Санду, Партията на действието и солидарността (ПДС), в момента заема 63 от общо 101 депутатски места, но има опасност да загуби абсолютното си мнозинство, което означава, че повече няма да може да управлява самостоятелно, отбелязва ДПА.

/ПЙ/

Свързани новини

28.09.2025 12:39

В Тараклийски район на Молдова са разкрити 32 избирателни секции; в "центъра на българите в Молдова" - град Тараклия, те са общо 6

При все още слаба избирателната активност протича гласуването на парламентарните избори в Молдова в Тараклийския район, в който етническите българи са 66 процента от населението.
28.09.2025 11:31

В Молдова, където днес се произвеждат парламентарни избори, живее историческа българска диаспора (СПРАВКА)

В Молдова, където днес се произвеждат парламентарни избори, живее историческа българска диаспора. Населението на Молдова, според последното преброяване от 2024 г., е малко над 2,4 милиона души (2 409 207). По официални данни на молдовските власти 1,6 процента от тях са българи. Компактни групи българи живеят в Тараклийския район в Южна Молдова. Те са наследници на българите, които са се преселили от нашите земи преди повече от 200 години по време на руско-турските войни.
28.09.2025 07:47

Започна изборният ден в Молдова

Започна гласуването на парламентарните избори в Молдова, които се смятат за повратна точка за бившата съветска република, която сега е страна кандидат за членство в Европейския съюз. Отворени са общо 2274 избирателни секции, от които 301 зад граница - в 41 държави, съобщиха местните медии.
28.09.2025 01:08

Република Молдова избира днес нов парламент в решаващ момент за бъдещето си

Република Молдова, която е независима държава от 34 години, ще избере днес 12-ия си парламент от обявяването на независимостта.  Изборите се провеждат в решаващ момент за Молдова, която е кандидат за членство в ЕС, но се намира в непосредствена
27.09.2025 19:44

ЦИК на Молдова промени местоположението на 4 секции в Приднестровието от съображения за сигурност

Централната избирателна комисия на Молдова реши да промени местоположението на четири от 12-те предвидени избирателни секции в Приднестровието от съображения за сигурност. Комисията взе това решение на 25 септември по искане на Генералния
27.09.2025 15:54

Молдовската избирателна комисия забрани на още една проруска партия да участва в утрешните избори

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Молдова изключи проруската политическа партия "Велика Молдова" ("Молдова маре") от участие в утрешните парламентарни избори поради подозрения за незаконно финансиране, съобщиха официални представители, цитирани от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:19 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация