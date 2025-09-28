В Тараклийски район на Молдова са разкрити 32 избирателни секции; в "центъра на българите в Молдова" - град Тараклия, те са общо 6

При все още слаба избирателната активност протича гласуването на парламентарните избори в Молдова в Тараклийския район, в който етническите българи са 66 процента от населението.

Председателят на Избирателния съвет на Тараклийски район Наталия Нейкулова съобщи за БТА, че до момента са гласували около 3 процента от избирателите в района.

В целия Тараклийски район избирателните секции са общо 32, а в самия град Тараклия, който е административен център на района, са разкрити 6 избирателни секции, съобщи за БТА Нейкулова. Общият брой на избирателите в Тараклийски район е 33 200 души, уточни тя.

По думите й гласуването протича гладко, а избирателните секции са отворили навреме.

Изборният ден е от 7:00 ч. до 21:00 ч.

Наталия Нейкулова каза още, че към парламентарните избори в Молдова има голям интерес от международни наблюдатели, каквито присъстват и в секциите в Тараклийски район.

Тя каза, че избирателната активност в района обичайно е над 50 процента - средно 53-54 на сто. По думите й на днешните избори, които тя определи като важни, също се очаква активността на избирателите да е около тези стойности. Нейкулова отбеляза, че много млади хора се намират в чужбина и нямат възможност да се приберат, за да гласуват в Тараклия.

Оксана Букур, председател на 6-и избирателен участък в Тараклия, който е разкрит във филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“, каза пред БТА, че до 10 ч. в тази секция са гласували 140 избиратели.

По думите й активността до момента не е голяма, но обикновено следобед се увеличава.

Град Тараклия е известен като "столицата на българите в Молдова". Той е административен център на Тараклийския район, който обхваща 26 населени места. В повечето от 24-те села и двата града – Тараклия и Твърдица – етническите българи са 66 процента от общото население. В редица населени места, като град Твърдица, селата Кайраклия, Валя Пержей и други, българите са над 90 процента от жителите.

Филиалът в Тараклия на Русенския университет „Ангел Кънчев“ е първото висше учебно заведение извън границите на България. Той бе открит официално на 27 юли 2025 г. в присъствието на министър-председателите на България и Молдова – Росен Желязков и Дорин Речан. Първата академична година на филиала бе открита на 1 септември 2025 г., а интересът към него е голям. Новоприетите студенти са 260, сред които и бесарабски българи от Украйна.