Подробно търсене
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В МОЛДОВА

В Тараклийски район на Молдова са разкрити 32 избирателни секции; в "центъра на българите в Молдова" - град Тараклия, те са общо 6

Специален пратеник на БТА София Георгиева
Тараклия (Молдова),  
28.09.2025 12:39
 (БТА)
Етикети

При все още слаба избирателната активност протича гласуването на парламентарните избори в Молдова в Тараклийския район, в който етническите българи са 66 процента от населението.

Председателят на Избирателния съвет на Тараклийски район Наталия Нейкулова съобщи за БТА, че до момента са гласували около 3 процента от избирателите в района.

В целия Тараклийски район избирателните секции са общо 32, а в самия град Тараклия, който е административен център на района, са разкрити 6 избирателни секции, съобщи за БТА Нейкулова. Общият брой на избирателите в Тараклийски район е 33 200 души, уточни тя.

По думите й гласуването протича гладко, а избирателните секции са отворили навреме. 

Изборният ден е от 7:00 ч. до 21:00 ч.

Наталия Нейкулова каза още, че към парламентарните избори в Молдова има голям интерес от международни наблюдатели, каквито присъстват и в секциите в Тараклийски район. 

Тя каза, че избирателната активност в района обичайно е над 50 процента - средно 53-54 на сто. По думите й на днешните избори, които тя определи като важни, също се очаква активността на избирателите да е около тези стойности. Нейкулова отбеляза, че много млади хора се намират в чужбина и нямат възможност да се приберат, за да гласуват в Тараклия.

Оксана Букур, председател на 6-и избирателен участък в Тараклия, който е разкрит във филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“, каза пред БТА, че до 10 ч. в тази секция са гласували 140 избиратели.

По думите й активността до момента не е голяма, но обикновено следобед се увеличава.

Град Тараклия е известен като "столицата на българите в Молдова". Той е административен център на Тараклийския район, който обхваща 26 населени места. В повечето от 24-те села и двата града – Тараклия и Твърдица – етническите българи са 66 процента от общото население. В редица населени места, като град Твърдица, селата Кайраклия, Валя Пержей и други, българите са над 90 процента от жителите.

Филиалът в Тараклия на Русенския университет „Ангел Кънчев“ е първото висше учебно заведение извън границите на България. Той бе открит официално на 27 юли 2025 г. в присъствието на министър-председателите на България и Молдова – Росен Желязков и Дорин Речан. Първата академична година на филиала бе открита на 1 септември 2025 г., а интересът към него е голям. Новоприетите студенти са 260, сред които и бесарабски българи от Украйна.

/ДИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

28.09.2025 11:31

В Молдова, където днес се произвеждат парламентарни избори, живее историческа българска диаспора (СПРАВКА)

В Молдова, където днес се произвеждат парламентарни избори, живее историческа българска диаспора. Населението на Молдова, според последното преброяване от 2024 г., е малко над 2,4 милиона души (2 409 207). По официални данни на молдовските власти 1,6 процента от тях са българи. Компактни групи българи живеят в Тараклийския район в Южна Молдова. Те са наследници на българите, които са се преселили от нашите земи преди повече от 200 години по време на руско-турските войни.
28.09.2025 07:47

Започна изборният ден в Молдова

Започна гласуването на парламентарните избори в Молдова, които се смятат за повратна точка за бившата съветска република, която сега е страна кандидат за членство в Европейския съюз. Отворени са общо 2274 избирателни секции, от които 301 зад граница - в 41 държави, съобщиха местните медии.
28.09.2025 01:08

Република Молдова избира днес нов парламент в решаващ момент за бъдещето си

Република Молдова, която е независима държава от 34 години, ще избере днес 12-ия си парламент от обявяването на независимостта.  Изборите се провеждат в решаващ момент за Молдова, която е кандидат за членство в ЕС, но се намира в непосредствена

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:45 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация